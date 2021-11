Steam: un gioco inaspettato sta stracciando tutti!

In queste ultime settimane abbiamo assistito al lancio di tutta una serie di grandi giochi molto attesi. Tra i nuovi Call of Duty e Battlefield, c’è stato un Forza Horizon 5 che ha fatto segnare il miglior lancio per un’esclusiva Xbox. Su Steam, però, c’è solo un gioco che sta riuscendo a macinare numeri impressionanti in questi giorni, lasciando indietro tutti i big usciti tra settembre, ottobre e novembre 2021 e si tratta di un titolo inaspettato.

Parliamo del nuovo Farming Simulator 22 che, stando alle statistiche ufficiali di Steam, sta stracciando tutti i più grandi titoli di fine anno. Sulla piattaforma di Valve, infatti, il simulatore di vita agricola di Giants Software è attualmente il gioco con il maggior numero di giocatori contemporanei, lasciandosi alle spalle titoloni come Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e Valve Index VR Kit.

Farming Simulator 22 è stato rilasciato lo scorso 22 novembre su console e PC tramite Steam ed Epic e in breve tempo è riuscito a costruirsi una folta community di appassionati, portandosi a casa anche una valutazione molto positiva sulla piattaforma Valve. Secondo SteamDB, il numero massimo di giocatori simultanei su Farming Simulator aveva toccato il picco di 105.636 giocatori nel suo giorno di lancio.

#SteamTopSellers for week ending 28 November 2021: #1 – Farming Simulator 22

#2 – Battlefield™ 2042

#3 – Cyberpunk 2077

#4 – Red Dead Redemption 2

#5 – Valve Index VR Kithttps://t.co/xKGeZySbAK — SteamDB (@SteamDB) November 28, 2021

Ancora oggi Farming Simulator 22 sta tenendo botta, con il simulatore che solo ieri ha fatto segnare oltre 90 mila giocatori simultanei. Il secondo gioco in classifica è Battlefield 2042 che ha avuto “solamente” 46.436 giocatori simultanei nella giornata di ieri.