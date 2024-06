Steam, 19 miliardi di dollari spesi per giochi mai avviati (ci siamo dentro anche noi)

Il fenomeno degli acquisti digitali non utilizzati è molto comune, specialmente nel mondo dei videogiochi su piattaforme digitali come Steam. Una recente ricerca condotta da PCGamesN in collaborazione con SteamIDFinder ha rivelato quanto considerevole sia il valore dei giochi acquistati ma mai giocati dagli utenti (compresi voi).

Analizzando un campione rappresentativo dei dati disponibili, è stato stimato che il valore totale dei videogiochi acquistati e mai aperti ammonta a circa 1,9 miliardi di dollari, tenendo in considerazione solo il 10% degli account di Steam, ovvero quelli pubblici. Estendendo questa stima a tutti gli account, il totale raggiunge il sorprendente valore di circa 19 miliardi di dollari, una cifra paragonabile al prodotto nazionale lordo di nazioni come Nicaragua, Niger, Chad o Mauritius.

Questo accumulo di giochi digitali non utilizzati, spesso definito come "Pile of Shame" (mucchio della vergogna), è rappresentativo dell'abitudine di molti giocatori di acquistare titoli durante le periodiche offerte di Steam senza poi avere il tempo o l'interesse sufficiente per giocarli. Il fenomeno è particolarmente evidente con giochi di ruolo (RPG), che richiedono un notevole impegno di tempo, e spesso rimangono dimenticati nella libreria digitale degli utenti.

Gli interessati possono scoprire quanto vale il proprio "Pile of Shame" inserendo il proprio nome utente di Steam in un apposito widget fornito dall'articolo originale. Questo può essere uno stimolo per riflettere sulla quantità di risorse finanziare spese in giochi non utilizzati. Alcuni potrebbero essere motivati a ridurre il numero di acquisti impulsivi, mentre altri potrebbero decidere di dedicare del tempo per esplorare quei titoli dimenticati.

Ora la parola sta a voi: quanti giochi non avete giocato e quanti soldi avete speso?