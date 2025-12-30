Il mondo a blocchi di Minecraft si tinge di atmosfere anni '80 e horror soprannaturale con l'arrivo di un contenuto scaricabile ufficiale dedicato a Stranger Things, disponibile da oggi sul Minecraft Marketplace. Il lancio è stato programmato in concomitanza con la quinta e ultima stagione della serie Netflix, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere i momenti iconici dello show prima del gran finale. Si tratta di un'operazione di cross-marketing che segue la scia di altre collaborazioni di successo del titolo Mojang, come quella con il Monsterverse di Godzilla, confermando la versatilità della piattaforma nel reinterpretare franchise popolari attraverso la sua estetica distintiva.

Il DLC trasforma Hawkins e le sue inquietanti anomalie dimensionali in un'avventura open world esplorabile, permettendo ai giocatori di calarsi nell'America suburbana degli anni '80 con tutti i suoi elementi caratteristici: walkie-talkie, sale giochi e frullati al distributore. L'esperienza si articola attraverso missioni tematiche basate su ciascuna delle prime quattro stagioni della serie, garantendo così un'esperienza completa senza spoiler per chi non ha ancora visto il finale imminente. Gli sviluppatori hanno confermato che il contenuto si ferma alla quarta stagione, lasciando la conclusione narrativa esclusivamente nelle mani della serie televisiva.

Dal punto di vista dei contenuti, il pacchetto include le location e gli antagonisti più memorabili dello show: il Mind Flayer, il portale dimensionale della seconda stagione, lo Starcourt Mall con la sua estetica neon-sovietica, Vecna e naturalmente l'Upside Down nella sua interezza. Ogni elemento è stato reinterpretato secondo lo stile voxel caratteristico di Minecraft, con risultati che riescono a mantenere l'identità visiva della serie, pur adattandola al linguaggio estetico del gioco. Tra i personaggi ricreati in versione blocky spicca Murray Bauman, il giornalista investigativo interpretato da Brett Gelman, che ha già conquistato i fan nelle prime anticipazioni.

Il DLC richiede almeno 6GB di RAM, escludendo di fatto Nintendo Switch dalla compatibilità

La questione tecnica più rilevante riguarda i requisiti hardware: il contenuto scaricabile necessita di almeno 6GB di RAM per funzionare correttamente, una soglia che esclude automaticamente diverse piattaforme dalla compatibilità. L'assenza più significativa riguarda Nintendo Switch, la cui configurazione hardware non soddisfa i requisiti minimi richiesti. Gli sviluppatori hanno tuttavia precisato che Switch 2 dovrebbe essere in grado di supportare il DLC senza problemi. Anche i dispositivi mobili devono rispettare la stessa soglia: smartphone e tablet con meno di 6GB di memoria non potranno scaricare il contenuto.

La disponibilità è garantita su tutte le altre piattaforme moderne che supportano Minecraft, inclusi PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e dispositivi mobili sufficientemente potenti. Il DLC è acquistabile direttamente dal Minecraft Marketplace integrato nel gioco, seguendo il modello di distribuzione consolidato per i contenuti aggiuntivi ufficiali.