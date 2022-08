La line up di titoli in arrivo di Capcom è molto ricca di esperienze molto diverse. Tra alcune nuove IP come Exoprimal e Pragmata, i fan degli storici franchise della compagnia di Osaka sono in trepidante attesa di vedere maggiori dettagli sui prossimi Resident Evil, Dragon’s Dogma e ovviamente anche Street Fighter 6. Del nuovo capitolo del picchiaduro abbiamo già visto molto, ma in queste ore sono stati presentati due personaggi che saranno presenti nel roster fin dal lancio.

Il recente annuncio a tema Street Fighter 6 è avvenuto durante il campionato EVO 2022, dove i picchiaduro sono stati grandi protagonisti tra competizioni e diversi nuovi trailer. Anche Capcom ha approfittato dell’occasione mostrandoci un nuovo personaggio inedito e un grande ritorno. La new entry si chiama Kimberly e si presenta con uno stile di lotta frenetico e ricco di combo che si vanno a concatenare con il tema portante del personaggio, ovvero i graffiti.

Per quanto riguarda il grande ritorno, in Street Fighter 6 i giocatori potranno lottare anche con Juri, personaggio che era stato introdotto nel quarto capitolo della serie. Anche per Juri abbiamo potuto vedere del gameplay, il quale ha messo in mostra uno stile decisamente meno frenetico ma con uno stile ancora una volta unico e ricco di dettagli ed effetti speciali che esplodono su tutto lo schermo con ogni colpo dato.

Capcom reveals new Street Fighter 6 fighters: Juri and Kimberly. Learn about the character design for the sadistic fighter and new ninja: https://t.co/Uw1u0K3hrQ pic.twitter.com/6YsZAjPPpR — PlayStation (@PlayStation) August 8, 2022

Man mano che stanno passando i mesi il roster di Steet Fighter 6 si allarga sempre di più con new entry, grandi ritorni e personaggi iconici che hanno fatto la storia non solo del genere, ma proprio di tutto il medium videoludico. Vi ricordiamo, infine, che del nuovo capitolo di Street Fighter non conosciamo ancora la data di lancio precisa, ma Capcom intende rilasciare questo nuovo titolo nel corso dell’anno prossimo.