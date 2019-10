Street Fighter V potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Mai dire mai: secondo quanto riferito dal producer della celebre saga Street Fighter V potrebbe prima o poi approdare anche su Nintendo Switch.

Uno dei picchiaduro più interessanti di questa generazione è sicuramente Street Fighter V, con il quinto capitolo della celebre saga che, a fronte di un lancio difficoltoso, è riuscito con il tempo a risollevarsi e a catturare milioni di adepti.

Allo stato attuale Street Fighter V è disponibile nella sua Arcade Edition, contenente una lunga serie di contenuti aggiuntivi, per PC e PlayStation 4 ma prima o poi a tali piattaforme potrebbe aggiungersi anche Nintendo Switch. Ad aprire le porte a questa opportunità è nientepopodimeno che Yoshinori Ono, il producer della serie.

Ono, durante un’intervista, ha infatti dichiarato, parlando di tale possibilità: “Avete provato a parlare con Nintendo? Perché è a loro che dovete chiederlo, non a me. Come successo con il nostro precedente titolo per Nintendo, Ultra Street Fighter II, è stata Nintendo a venire da noi e a chiederci di fare qualcosa a riguardo, quindi credo che siano loro che dovete provare a convincere se volete Street Fighter V su Switch”.

Il noto producer, nella medesima occasione, è intervenuto in modo decisamente ironico anche sul personaggio di Blanka e su un suo possibile approdo in Smash Bros.: “Non credo che a Mr. Sakurai – il director di Smash Bros. – piaccia troppo Blanka: quando abbiamo discusso su chi portare sul titolo di Nintendo non è mai venuto fuori il nome di Blanka, quindi o non ne ha mai sentito parlare oppure lo odia, mi dispiace. La prossima volta che mi troverò a parlare con lui mi assicurerò di tirare fuori il nome di Blanka, non preoccupatevi!”

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe poter giocare a Street Fighter V anche su Nintendo Switch? Avete mai giocato al picchiaduro di Capcom, che ne pensate? Raccontateci i vostri ricordi con la celebre saga direttamente nei commenti!