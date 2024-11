Ricordate RIME? Lo studio Tequila Works ha dichiarato bancarotta

Lo studio di sviluppo videoludico Tequila Works di Madrid ha dichiarato insolvenza a causa delle difficili condizioni di mercato. Il nuovo direttore generale Térence Mosca ha annunciato la notizia, sottolineando l'orgoglio per i risultati raggiunti dal team ma anche l'inevitabilità della decisione.

I fondatori dello studio si sono dimessi, lasciando il posto a Mosca come nuovo manager. Tequila Works, fondato nel 2009, era noto per titoli come The Sexy Brutale, Rime (gioco acquistabile su Amazon) e Gylt. Nonostante un investimento di Tencent nel 2022 e recenti tagli al personale, lo studio non è riuscito a rimanere operativo.

La filosofia di Tequila Works si basava sul "creare cose con gusto", come dichiarato nel comunicato ufficiale. La chiusura dello studio rappresenta una perdita per l'industria videoludica indipendente spagnola.

In generale non è un buon momento per il settore dei videogiochi. Tequila è solo uno dei tanti studi che hanno chiuso o che comunque sono dovuti ricorrere a licenziamenti di massa per rimanere a galla. Una situazione complicata che sta danneggiando lo sviluppo videoludico e che sta portando al fallimento di numerosi progetti.

Chiaro che uno dei motivi principale di questa crisi, almeno per Tequila Works, è certamente riguardante Gylt, titolo uscito inizialmente come esclusiva Stadia e poi portato su altre piattaforme senza molto successo.