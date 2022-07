Se avete la passione per il retrogaming, allora sarà necessario tenere d’occhio Steam. Già, perché nel corso dei prossimi giorni arriveranno sulla piattaforma una serie di giochi retro decisamente interessanti, direttamente dall’era ZX Spectrum. Il tutto grazie al publisher Pixel Games UK, che ha acquisito i diritti dei vecchi giochi per la pubblicazione. Chiaramente non stiamo parlando di remake o remastered, ma di porting veri e proprio, ovvero le versioni originali.

Attualmente su Steam sono già disponibili alcuni dei giochi migliori della ZX Spectrum. Solamente nelle ultime settimana sono stati aggiunti Gift from the Gods, 3D Combat Zna, Gilligan’s Gold, The Horace Triogy, Pimania, Mugshy & Musgsy’s Revenge e Terror-Daktil 4D. Veri e propri capolavori dell’epoca, che ora tutti i vecchi giocatori possono riscoprire, mentre i più giovani invece hanno l’occasione di potere entrare in contatto con una delle prime era dei videogiochi.

I prezzi? Decisamente bassi. Per portarsi a casa alcuni giochi bastano meno di due euro. Per altri, come per esempio Airball, Snow Strike e Battle Bugs servono poco meno di 4 Euro. Cifre tutto sommato modeste, che vi permettono di creare una vera e propria libreria digitale dello ZX Spectrum. Il tutto ovviamente ricordandosi sempre che stiamo parlando di giochi decisamente vecchi, che non offriranno esperienze di gameplay decisamente moderne.

L’iniziativa di Pixel Games UK sta andando avanti da qualche anno, ma è solo di recente che il publisher sta spingendo al massimo la libreria software dello ZX Spectrum. E chissà che questa iniziativa non spinga ulteriori editori a rilanciare giochi di un’altra epoca, magari di altri home computer. D’altronde non sono sempre necessari remake o rimasterizzazioni: molto spesso, anche giocare le versioni originali può essere molto appagante, giusto per scoprire il passato dei videogiochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.