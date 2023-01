Annunciato oramai più di due anni fa, Suicide Squad: Kill The Justice League è il nuovo videogioco di Rocksteady, che mette al centro delle vicende i villain della DC Comics. Un progetto atteso, che dovrebbe vedere la luce quest’anno, ma di cui non sappiamo praticamente niente. Almeno fino a oggi, quando un’immagine proveniente da una presunta beta ha cominciato a circolare online, alimentando i sospetti di molti sulla natura del gioco. Natura che ha, almeno per ora, deluso diversi giocatori.

L’immagine, diffusa su Reddit e che potete trovare poco più in basso, non è ancora stata confermata dagli sviluppatori. Non sappiamo dunque se ci troviamo davanti a un falso realizzato ad arte oppure no. Nel caso però fosse reale, Suicide Squad: Kill The Justice League sarebbe un progetto molto diverso rispetto ai precedenti titoli di Rocksteady. Il team di sviluppo britannico ha lavorato in tempi recenti solamente a giochi single player, mentre questo nuovo progetto potrebbe essere un Game As A Service.

Il leak, d’altronde, non mente. Se l’autenticità dell’immagine venisse confermata, infatti, ci troveremmo davanti a un titolo simile a tanti altri. La conferma proviene dalla schermata del Battle Pass, ovvero quei pass stagionali che si aggiornano ogni tre o quattro mesi, con l’intenzione di aggiungere ulteriori contenuti.

Chiaramente, almeno allo stato attuale, non è possibile sapere se il gioco sarà davvero un Game As A Service. Le possibilità però ci sono davvero tutte, soprattutto considerando la direzione presa da Warner Bros. Games, il publisher dietro i giochi DC. Gotham Knights, d’altronde, non è un gioco strettamente single player, ma un progetto cooperativo, che ha già dimostrato la volontà di proseguire su una determinata strada, almeno per quanto riguarda i titoli basati sulle licenze della famosa casa editrice statunitense. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

