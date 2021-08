Super Mario Bros: copia immacolata venduta a un prezzo astronomico

Non è affatto la prima volta che vi parliamo di aste videoludiche in cui alcuni collezionisti appassionati riescono a portarsi a casa una copia di un qualche gioco storico a prezzi a dir poco folli. Il protagonista di questa vicenda è Super Mario Bros, il leggendario platform bidimensionale uscito su Nintendo Entertainment System nel 1985. Trovare copie ben tenute di questo titolo è cosa rara, ancora di più se la copia in questione è praticamente immacolata e mai aperta per tutti questi anni.

Super Mario Bros (1985)

È esattamente questo il caso, con un acquirente anonimo che di recente ha pagato 2 milioni di dollari per una copia mai aperta di Super Mario Bros, questo è quanto è stato riportato dal sito di collezionismo Rally. Il prezzo di vendita del gioco del 1985 ha battuto un record che è stato stabilito meno di un mese fa, quando una copia sigillata di Super Mario 64 è stata battuta all’asta per 1,56 milioni di Dollari.

Come viene fatto notare anche dalla redazione di The Verge, solamente lo scorso luglio una copia di Super Mario Bros è stata venduta all’asta per 114.000 Dollari. A novembre, una copia di Super Mario Bros 3 ha battuto quel record, ed è stata venduta all’asta per 156.000 Dollari. Poi, quel record è stato battuto per una terza volta ad aprile, quando una copia di Super Mario Bros è stata venduta all’asta per 660.000 Dollari.

Come possiamo notare da quanto accaduto nell’arco di soli pochi mesi, il valore di un gioco tanto iconico come quello per NES è in continua crescita, a conferma di come un personaggio come Mario resista nel tempo e anche i capitoli più classici di tale franchise sono reputati dei veri e propri cult dai prezzi astronomici.