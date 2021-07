Super Mario 64 batte ogni record! Copia sigillata vale uno sproposito

Ci sono alcuni videogiochi che sono entrati di diritto nella storia, e che vengono considerati dei veri e propri capolavori imprescindibili per chiunque ami questo medium d’intrattenimento. Super Mario 64 fu un vero e proprio terremoto per i videogiochi, e ancora oggi il titolo per Nintendo 64 porta con se un fascino intramontabile. Per questo il titolo è reputato uno dei più importanti, tanto che una copia del gioco è stata valutata per un valora da capo giro.

Come sta venendo fatto notare in queste ore, la casa d’aste statunitense Heritage Auctions ha annunciato che una copia di Super Mario 64 sigillata ed in perfette condizioni è stata da poco venduta ad un prezzo che nemmeno vi immaginereste. La copia in questione è in versione USA ed è stata prodotta nel 1996, anno di uscita di quello che è stato il capitolo di Super Mario che ha aperto le porte ai platform in tre dimensioni.

La copia (quasi) perfetta di Super Mario 64 è stata venduta al prezzo di 1,56 milioni di Dollari, un nuovo record per quanto riguarda la vendita di un videogioco all’interno di una casa d’aste, come fa notare l’account Twitter di Heritage Auctions. Nonostante il gioco sembri in perfette condizioni, la valutazione che ha preso questa copia ha un voto di 9.8 A++, non osiamo immaginare, quindi, quanto possa valere una copia che raggiunga il voto complessivo di 10.

Quanto accaduto in queste ore sottolinea, ancora una volta, quanto i videogiochi siano considerati uno dei mondi d’intrattenimento più importanti che ci siamo sulla piazza. Sarà difficile battere il valore di questa copia di Super Mario 64, ma il mondo è pieno di altrettanti titoli che hanno fatto la storia, magari tenuti in condizioni molti simili e che, magari, un giorno spunteranno fuori dal nulla e batteranno il valore di questa copia quasi immacolata.