Il catalogo di Nintendo Switch 2 continua ad arricchirsi con contenuti esclusivi di peso, e tra questi spicca senza dubbio Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, che si configura come qualcosa di ben più sostanzioso di un semplice aggiornamento tecnico. Nintendo ha diffuso un trailer della durata di circa sei minuti che illustra nel dettaglio tutte le novità introdotte in questa versione potenziata, rivelando un pacchetto contenutistico che potrebbe convincere anche chi ha già completato l'avventura originale su Switch a tornare nel Fiore Reame. La data d'uscita fissata al 26 marzo non lascia molto tempo all'attesa, e la community Nintendo sta già analizzando ogni frame del video.

Il cuore pulsante delle aggiunte multiplayer è Bellabel Park, un hub sociale inedito che funge da collante per tutte le nuove modalità. I giocatori potranno cimentarsi in ben 23 modalità tra versus e co-op, un numero che posiziona questa Switch 2 Edition come un'esperienza pensata in modo specifico per il gioco in compagnia, sia in locale che online. Man mano che si completano sfide e attrazioni, si guadagna "acqua Bellabel", una risorsa che permette di far crescere fiori e personalizzare il parco con decorazioni, aggiungendo un loop di progressione secondario tipico dei giochi a hub moderni.

Particolarmente interessante risulta il Toad Brigade Training Camp, che mette sul piatto 74 sfide separate sbloccabili procedendo nel gioco principale per gruppi da 1 a 4 giocatori. Non mancano elementi di personalizzazione sociale: è possibile sbloccare nuovi saluti per interagire con altri utenti e nuovi strumenti per la band del parco, dettagli che suggeriscono una cura nella costruzione della dimensione community non dissimile da quanto visto in titoli come Animal Crossing: New Horizons.

Sul fronte dei contenuti aggiunti al gioco principale, la notizia più attesa dai fan è l'introduzione di Rosalina come personaggio giocabile, un'aggiunta che espande il roster già variegato dell'originale. I sette Koopaling fanno anch'essi la loro comparsa: anziché essere boss fissi, si sposteranno dinamicamente in diverse zone del mondo di gioco, obbligando i giocatori a raccogliere segnalazioni per rintracciarli e affrontarli in nuovi scontri con i boss — una meccanica che ricorda vagamente il sistema di inseguimento dei villain nei classici GDR open world.

Con 74 sfide nel Training Camp, 23 modalità multiplayer e nuovi personaggi giocabili, questa Switch 2 Edition è a tutti gli effetti un'espansione mascherata da upgrade.

Dal punto di vista del gameplay puro, debutta il power-up Flower Pot Mushroom, che trasforma Mario e i suoi alleati in un fiore capace di lanciare grandi proiettili floreali verso l'alto per colpire i nemici soprastanti. Ancora più rilevante per il meta del gioco è l'introduzione dei double badge, che combinano i poteri di due badge in uno solo — come scalare le pareti più in alto e lanciare viticci rampicanti simultaneamente — ampliando sensibilmente le possibilità di build e di esplorazione per i giocatori più tecnici.

Due delle aggiunte più accessibili riguardano Co-Star Luma, che consente a un secondo giocatore di volare come una Luma per sconfiggere nemici o raccogliere monete, e la Modalità Assistita, che rende i personaggi immuni ai danni e alle cadute nelle buche. Quest'ultima opzione abbassa ulteriormente la soglia di ingresso, rendendo il titolo accessibile anche ai giocatori più giovani o a chi si avvicina per la prima volta al genere platform.

Sul piano commerciale, Nintendo propone la formula ormai consolidata per le Switch 2 Edition: acquisto standalone in versione digitale o fisica, oppure upgrade a pagamento per chi possiede già la versione Switch originale. A corredo dell'uscita arriveranno anche tre nuove statuette Amiibo — Elephant Mario, Poplin e Principe Florian, e Captain Toad con Talking Flower — destinate a fare la gioia dei collezionisti italiani.