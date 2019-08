A poco tempo dal lancio di Super Mario Maker 2 i giocatori hanno già creato più di 5 milioni di livelli all'interno del titolo.

Ottimi risultati non solo di vendita ma anche di pubblico per Super Mario Maker 2, che è riuscito in un breve periodo di tempo a coinvolgere la folta utenza di Nintendo Switch con il suo particolare gameplay.

Ad oggi, come riportato dallo stesso publisher nipponico, sono infatti più di 5 milioni i livelli creati dagli utenti all’interno del titolo. Un numero sicuramente notevole che altro non fa che sottolineare la grande qualità di fondo del titolo.

Per celebrare il raggiungimento di tale risultato Nintendo ha inoltre consigliato due differenti livelli per Super Mario Maker 2, con tanto di codice. Se volete provare due tra le migliori creazioni fatte dai giocatori del titolo dovrete semplicemente inserire i codici seguenti all’interno del gioco.

Thwomp’s Crumbling Catacombs: X25-V7M-CHG

Through the Toy Room: 1HW-VTB-F0H

Come testimoniato anche dalla nostra recensione, che potete trovare qui, l’ultimo titolo di Mario è un gioco veramente imperdibile. Il titolo, infatti, “pur non riuscendo ancora ad offrire dei contenuti offline in grado, da soli, di decretarne il successo, e con un comparto multigiocatore ancora in fase di evoluzione, Super Mario Maker 2 riesce a entrare a mani base in quella categoria di titoli imprescindibili per i possessori di Switch seppur il suo successo futuro lo decreterà solamente la community di giocatori che ne riempiranno i server con le loro creazioni inedite.

Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato Super Mario Maker 2? Quanti e quali tra gli oltre 5 milioni di livelli creati dagli utenti sono vostre creazioni? Raccontateci i vostri stage preferiti direttamente nei commenti di questa notizia!