Fan di Super Mario? Impazzirete per questa lampada!

Come saprete, proprio di recente si è festeggiato in tutto il mondo il Mar10 Day, ovvero il giorno convenzionalmente dedicato a Super Mario, in cui abbiamo anche assistito alla proposta di moltissime offerte a tema (alcune delle quali ancora disponibili!). Ebbene, oggi restiamo sul tema segnalandovi che, su Amazon, è disponibile ad appena 15,69€, ovvero con uno sconto del 16%, una splendida lampada a forma di "blocco punto interrogativo", ovvero il classico cubetto con impresso un punto interrogativo, presente in qualsiasi gioco di Super Mario sin dalle origini. Un prodotto che, lo specifichiamo, non è su licenza, ma che al netto di questo risulta comunque accattivante e davvero ben fatto!

Lampada Super Mario, chi dovrebbe acquistarla?

Ovviamente, i primi e fondamentali acquirenti di questa splendida lampada potrebbero essere i fan del popolare personaggio Nintendo, visto che si tratta di un prodotto che richiama palesemente ad uno dei più celebri oggetti della storia dei videogame. Al di la dei fan duri e puri, potrebbero comunque esserci i gamer, che potrebbero acquistare questa lampada per adornare la propria postazione da gaming, senza contare anche tutti quei piccoli e nuovi fan, che potrebbero aver conosciuto Super Mario grazie allo splendido film animato uscito lo scorso anno al cinema, e da qualche tempo disponibile anche in formato home video.

In linea di massima, parliamo comunque di un oggetto d'arredamento davvero molto carino, che non si limita a essere un semplice oggetto d'illuminazione. Questa lampada, infatti, si propone come un elemento decorativo a tutto tondo, trattandosi di una lampada tridimensionale che, quando accesa, emette l'iconico suono della moneta, arricchendo l'esperienza visiva con un effetto sonoro che piacerà sicuramente ai fan dei giochi Nintendo.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero molto accattivante che, per altro, è venduto ad un prezzo decisamente invitante, visti gli appena 15,69€ richiesti per l'acquisto, motivo per cui vi invitiamo ad acquistarla quanto prima, onde evitare che la richiesta eccessiva ne faccia aumentare il prezzo, o che il prodotto vada del tutto esaurito!

