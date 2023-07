Siamo al secondo giorno di offerte di questo ricchissimo Prime Day 2023 e, lasciate che ve lo si dica: di spazio per prezzi d’occasione ce n’è ancora a bizzeffe tant’è che, come vi stiamo raccontando dalle prime ore di questa mattina, anche per questo secondo giorno ci sono tantissimi prodotti proposti a prezzi che sono addirittura i più bassi mai proposti dal portale, anche al netto di periodi promozionali ben più blasonati, come ad esempio il Black Friday!

Ebbene, tra le varie proposte del portale, vi segnaliamo oggi uno sconto davvero molto particolare, proposto su di un bundle contenente 2 videogame in preorder, entrambi attesi per Nintendo Switch! Stiamo parlando dell’accoppiata composta dal remake del classico Super Mario RPG e dall’attesissimo Super Mario Wonder: due titoli che, grazie ai Prime Day, potrete oggi preordinare in coppia con un prezzo scontato del 17%!

Un prezzo ottimo, che vi permetterà di preordinare entrambi i titoli in un colpo solo, pagando la coppia appena 99,99€, contro i 119,98€ del prezzo originale, a patto però che siate clienti Prime, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, senza il quale è impossibile godere delle varie e numerose offerte!

Considerando quanto poco si scontano nel tempo i giochi Nintendo, e che qui si parla di due giochi in preorder, e pertanto non ancora arrivati sul mercato, la proposta di questo bundle da parte di Amazon è davvero sorprendente, specie perché parliamo di giochi non solo annunciati da poco, ma anche davvero molto attesi.

Il primo, Super Mario Bros. Wonder, altro non è che il nuovissimo ed atteso titolo bidimensionale dedicato alla baffuta icona Nintendo e che, in arrivo il prossimo 20 ottobre, si prospetta sin da subito come una piccola meraviglia visiva e di gameplay. Il titolo, infatti, pur mantenendosi fedele alla tradizione 2D del personaggio, con livelli platform col classico scorrimento orizzontale, introdurrà alcune novità interessanti, come ad esempio i magici “fiori meraviglia” che, una volta raccolti, cambieranno il gameplay in modalità impreviste e del tutto inedite per la serie!

Per quanto riguarda invece Super Mario RPG, questo uscirà il 17 novembre, ed altro non è che un remake (per altro davvero attesissimo) del classico “Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars”, un titolo uscito su Super Nintendo nell’ormai lontano 1996 e mai arrivato nel nostro paese! Per il pubblico nostrano, dunque, si tratta di un gioco del tutto inedito che, b, vi trasporterà in un’avventura vissuta da un improbabile gruppo di eroi, composto da Mario, Bowser, Peach, Mallow e Geno, tutti uniti con l’obiettivo di salvare la “Strada delle stelle”, dai loschi piani della banda di Smithy. Un titolo che, nel tempo, è diventato un vero e proprio classico e che, finalmente, potrà essere giocato anche dal pubblico europeo in una versione rivista in tutto e per tutto, grafica compresa!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito questo ottimo bundle tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

