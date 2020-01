Super Smash Bros Ultimate: ecco i nuovi costumi per il Guerriero Mii

Quest’oggi è andato in onda una nuova presentazione per Super Smash Bros Ultimate. Come vi abbiamo già riportato, è stato presentato il nuovo personaggio che sarà inserito nel gioco entro la fine del mese: Byleth di Fire Emblem Three Houses. Non si tratta però dell’unica novità in arrivo per il picchiaduro realizzato dal team di Sakurai. Sono infatti stati svelati anche i nuovi costumi per il Guerriero Mii.

Come potete vedere anche nel trailer qui sotto, potremo assumere l’aspetto di Altair, il protagonista del primo (ma non solo) Assassin’s Creed di Ubisoft. Il personaggio è equipaggiato con la sua tipica spada: si tratta infatti di un Guerriero Mii in stile Spadaccino. Potremo inoltre indossare un costume/cappello a forma di Rabbids, sempre dal mondo Ubisoft.

Potremo poi indossare costumi basati su Mega Man, chiamati rispettivamente X e MegaMan.EXE, entrambi facenti parte dello stile Fuciliere. È stato poi presentato un costume che sarà di certo uno dei preferiti dai fan: Cuphead, proveniente dall’omonimo gioco. Anch’esso fa parte dello stile Fuciliere.

Il nuovo gruppo di costumi per il Guerriero Mii sarà disponibile a partire dal 29 gennaio al prezzo di 0.80 euro cadauno. Vi ricordiamo che questi elementi aggiuntivi non sono inclusi del Fighter Pass di Super Smash Bros Ultimate, a differenza dei personaggi aggiuntivi. Diteci, cosa ne pensate di queste novità? Avete preferito i costumi, oppure il nuovo personaggio?