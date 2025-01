Supporto per PS5 che la tiene in posizione e la raffredda

L'esperienza di gioco su PlayStation 5 è resa ancora più completa grazie all'adozione di accessori progettati per ottimizzare le prestazioni e la comodità. Un esempio perfetto è questo supporto multifunzionale che, oltre a mantenere la console in verticale, offre un sistema di raffreddamento integrato che ne migliora la gestione termica. Compatibile esclusivamente con la PS5 (non con la PS5 Pro), questo accessorio rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un qualcosa che unisca funzionalità e praticità, mantenendo la console sempre fresca e pronta per lunghe sessioni di gioco.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 12% durante il checkout

Supporto per PS5 OIVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo supporto per PS5 è ideale per i possessori di PlayStation 5 che cercano una soluzione completa per organizzare la propria area gaming. Questo accessorio è pensato soprattutto per chi ha difficoltà a mantenere in ordine la zona di gioco o soffre di surriscaldamento della console durante le lunghe sessioni di gioco. Con la possibilità di ricaricare contemporaneamente due controller e di conservare fino a 14 giochi, il supporto risponde alle esigenze di praticità e funzionalità richieste dagli appassionati di videogiochi più esigenti.

Inoltre, il sistema di raffreddamento integrato, con ventole dedicate, promette di prolungare la vita della console riducendo il rischio di surriscaldamento, un vantaggio non trascurabile per chi utilizza intensivamente la propria PS5. Gli indicatori LED offrono inoltre un feedback immediato sullo stato di ricarica dei controller, aggiungendo un ulteriore livello di comodità.

Si rivela quindi un acquisto consigliato per chiunque desideri migliorare l'esperienza di gioco sulla propria PS5, garantendosi al contempo un ambiente di gioco ordinato e una console sempre fresca e pronta all'uso. Al costo di 43€ circa, rappresenta un'aggiunta preziosa per qualsiasi setup di gioco. Fate in fretta, perché senza coupon il prezzo sfiora i 50€.

