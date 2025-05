Switch 2: i Joy-Con saranno personalizzabili come la cover di PS5 (finalmente!)

La personalizzazione di Nintendo Switch 2 si rinnova grazie a una funzionalità che permetterà agli utenti di modificare l'aspetto estetico delle proprie console. Secondo le ultime indiscrezioni, Nintendo ha progettato i nuovi Joy-Con del suo sistema di prossima generazione con pannelli laterali rimovibili, consentendo ai giocatori di sostituirli con piastre di colori differenti. Questa caratteristica, che ricorda la personalizzazione già presente su PlayStation 5, segna un'evoluzione importante nella filosofia di design della casa di Kyoto, tradizionalmente più conservativa rispetto alla personalizzazione hardware.

I produttori di accessori hanno già colto l'opportunità commerciale, preparandosi a lanciare sul mercato una varietà di pannelli sostitutivi per i Joy-Con di Nintendo Switch 2. Questa mossa strategica si allinea con quanto fatto da Sony per PlayStation 5, dove la possibilità di cambiare i pannelli laterali ha creato un ecosistema di personalizzazione apprezzato dai consumatori che desiderano distinguere la propria console con un tocco personale.

Cannot get X.com oEmbed

La decisione di Nintendo rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato. Mentre la compagnia ha sempre offerto Joy-Con in varie colorazioni per lo Switch originale, l'idea di componenti intercambiabili post-acquisto segna un'apertura verso il concetto di hardware modificabile dall'utente, piuttosto che predefinito dal produttore.

Gli accessori personalizzati rappresenterebbero, ovviamente, anche un'importante fonte di ricavi aggiuntivi sia per Nintendo che per i produttori di terze parti. Il mercato degli accessori gaming ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, con molti giocatori disposti a investire per distinguere le proprie piattaforme di gioco.

Sebbene i dettagli sul Nintendo Switch 2 rimangano ancora in gran parte avvolti nel mistero, questa caratteristica di personalizzazione suggerisce un approccio più aperto da parte di Nintendo, che potrebbe estendersi anche ad altri aspetti della nuova console. La data di lancio prevista per giugno 2025 lascia ancora spazio a ulteriori rivelazioni sulle caratteristiche della piattaforma che succederà all'apprezzatissimo Switch originale, che ha venduto oltre 140 milioni di unità in tutto il mondo.