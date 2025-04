Nintendo Switch 2: tutti gli accessori ufficiali in PREORDER!

Nintendo ha ufficialmente dato il via ai preordini degli accessori per Nintendo Switch 2, la console di nuova generazione in uscita il prossimo 5 giugno 2025. Si tratta di una serie di dispositivi pensati per potenziare la vostra esperienza videoludica sin dal lancio, disponibili fin da ora su Amazon, GameStop, My Nintendo Store e presso altri rivenditori selezionati. Tra le novità più interessanti figurano la nuova telecamera USB-C, il Nintendo Switch 2 Pro Controller e le schede di memoria microSD Express, perfette per chi punta su prestazioni e reattività.

Nintendo Switch 2, perché prenotare subito gli accessori?

Uno degli accessori più richiesti è la camera ufficiale per Nintendo Switch 2, progettata per integrarsi perfettamente con la console. Supporta la funzionalità GameChat, permettendovi di effettuare videochiamate in alta qualità, sia in modalità portatile che in configurazione da salotto. Il design compatto, la possibilità di regolare l'obiettivo e l'otturatore integrato per la privacy la rendono uno strumento versatile anche per un utilizzo quotidiano.

Il nuovo Nintendo Switch 2 Pro Controller segna un importante passo avanti rispetto al predecessore. Tra le caratteristiche di rilievo troviamo il supporto a HD Rumble 2, i sensori di movimento migliorati, i tasti personalizzabili, un jack per le cuffie e una batteria a lunga durata in grado di assicurare fino a 40 ore di gioco continuo. Una scelta imprescindibile per chi gioca con costanza e cerca massima precisione.

Per chi ha bisogno di maggiore spazio per i propri titoli, le microSD Express rappresentano la soluzione ideale. Queste schede sono ottimizzate per garantire la massima velocità di trasferimento dati, in linea con l'infrastruttura tecnica della nuova console. Disponibili in diversi tagli, sono perfette per installare giochi e aggiornamenti senza attese.

Completano l'offerta altri accessori indispensabili come il caricatore Joy-Con 2, la custodia protettiva con pellicola per lo schermo e il nuovo volante Joy-Con 2, ideali per conservare e proteggere la console e vivere un gameplay più immersivo.

Tutti gli accessori ufficiali per Nintendo Switch 2 possono essere già prenotati e saranno spediti in concomitanza con il lancio della console. Approfittatene ora per essere pronti a sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo sistema di gioco Nintendo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhìata al nostro articolo dedicato ai preorder della prossima console Nintendo per ulteriori consigli.

