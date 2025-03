Switch 2 sarà la miglior console Nintendo al lancio secondo IGN

Da quel fugace annuncio di gennaio di Switch 2, i fan di tutto il mondo hanno iniziato a contare i giorni che li separano dall'attesissimo Nintendo Direct di aprile, quando finalmente potremo avere dettagli concreti sull'hardware, uno sguardo ai nuovi giochi e, con un po' di fortuna, persino una data di lancio. Nonostante le informazioni ufficiali siano ancora scarse, un elemento appare già evidente: fin dal primo giorno, Switch 2 si preannuncia come la console Nintendo definitiva, un portale senza precedenti verso il passato, il presente e il futuro del gaming targato Nintendo. Almeno secondo IGN.

Ciò che renderà Switch 2 così speciale non è solo la promessa di nuovi titoli all'avanguardia, ma l'imponente catalogo storico che porterà con sé. Nintendo Switch Online ha costruito nel tempo una libreria impressionante: 182 giochi con l'abbonamento standard e ben 290 con l'Expansion Pack. E non parliamo solo di produzioni Nintendo - la selezione include 47 titoli SEGA Mega Drive/Genesis, coprendo alcuni dei migliori classici di quella piattaforma.

Dalle pietre miliari ai piccoli gioielli di culto come Sutte Hakkun per Super Famicom, NSO offre un vasto buffet di pepite videoludiche storiche su un'unica piattaforma. È la porta d'accesso ideale per i giovani giocatori che non hanno familiarità con i "tempi andati", permettendo loro di scoprire capolavori come Yoshi's Island, Ocarina of Time o GoldenEye.

Un altro fattore cruciale sarà la retrocompatibilità con l'attuale Switch. La lineup di questa console vanta alcuni dei migliori capitoli delle serie Nintendo più amate, e quasi tutti saranno giocabili sulla nuova piattaforma. Si potranno sollevare accuse di pregiudizio verso il recente, ma è difficile contestare l'eccezionale qualità di Breath of the Wild e del suo sequel Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder, Animal Crossing: New Horizons (acquistabile su Amazon), Splatoon 3, Pikmin 4, i Metroid, gli Xenoblade e molti altri.

Se non rappresentano il pinnacolo delle rispettive serie, sono certamente parte della conversazione, e saranno quasi sicuramente tutti giocabili su Switch 2. Solo alcuni titoli che utilizzano periferiche specifiche o funzionalità IR potrebbero risultare incompatibili - un momento di silenzio per Labo.

E cosa dire dei giochi di terze parti e degli indie? Sebbene i dettagli siano ancora poco chiari, è ragionevole supporre che l'intero catalogo verrà trasferito, permettendo agli appassionati di continuare ad accedere all'enorme serie Arcade Archives di Hamster, al magistrale lavoro di Digital Eclipse su varie collezioni e alla sua eccellente linea Gold Master.

L'oceano di incredibili giochi indie parla da sé; uno dei maggiori punti di forza di Nintendo in questa generazione è stato abbracciare pienamente la comunità degli sviluppatori più piccoli. Più sorprendentemente, Switch ha tenuto bene anche con gli sviluppatori terzi più grandi, e i segnali indicano che questo supporto si espanderà con Switch 2, includendo persino giochi provenienti da altri produttori di console.

C'è anche la questione di cosa stia cucinando Nintendo nei suoi studi di Kyoto. Gli sviluppatori interni sono stati al lavoro mentre gli studi partner hanno gestito la maggior parte della produzione first-party dopo Mario Wonder. È lecito aspettarsi che i pesi massimi di Nintendo entrino in scena ad aprile. Un Mario 3D, naturalmente (ricordiamo che è il 40° anniversario di Super Mario Bros.), ma è possibile qualsiasi cosa tranne un Zelda 3D completo. E ci sono anche un paio di potenziali port da Wii U che potrebbero intrattenerci nel dipartimento hyliano.

Le vendite di Switch hanno subito un drastico rallentamento nell'ultimo anno, non inaspettatamente considerando l'età del sistema (a marzo entrerà nel suo nono anno). Nintendo ha bisogno dell'energia, dell'entusiasmo e dei profitti che il nuovo hardware genera, ma la domanda dal primo giorno sarà probabilmente colossale. Accumulare scorte ha perfettamente senso, anche se analisti, investitori e fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla console.

Una scommessa sicura per gli appassionati

Switch 2 si presenta come la scommessa più sicura possibile per gli appassionati del medium, pur non conoscendo praticamente nulla della sua lineup di lancio. La libreria storica che ha richiesto anni per essere costruita sui sistemi precedenti sarà semplicemente già disponibile!

Nonostante le molte domande ancora senza risposta, tutti gli indizi puntano verso una console che offrirà una panoramica brillantemente completa della storia Nintendo fin dal giorno del lancio. La possibilità di rimpiangere l'acquisto non è mai stata così bassa per una console Nintendo.