Nintendo Switch 2, per Digital Foundry è ai livelli di PS4

L'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2 (preordinabile da GameStop), avvenuto la scorsa settimana, ha finalmente svelato elementi fondamentali come data di lancio, prezzo e lineup di giochi, lasciando tuttavia in sospeso molti interrogativi sulle reali capacità dell'hardware. In assenza di specifiche tecniche dettagliate da parte di Nintendo, gli analisti di Digital Foundry hanno tentato di delineare un profilo prestazionale della nuova console, basandosi sui titoli finora mostrati e sugli elementi hardware confermati. Il confronto con PlayStation 4 e Steam Deck offre alcuni spunti interessanti, ma rivela anche quanto sia complesso valutare una console che sembra puntare più sull'efficienza e sulle tecnologie di nuova generazione che sulla potenza bruta.

Analizzando dimostrazioni di giochi come Elden Ring e Final Fantasy 7: Remake, Digital Foundry ha osservato come entrambi i titoli girino a 1080p e 30 fps su Nintendo Switch 2, prestazioni in linea con quanto offerto da PlayStation 4. Questo paragone superficiale potrebbe suggerire una parità prestazionale tra le due console, ma la realtà appare decisamente più sfumata. Richard Ledbetter, analista di Digital Foundry, ha sottolineato come la nuova console Nintendo disponga di vantaggi architetturali significativi che potrebbero renderla sostanzialmente più avanzata della ormai datata console Sony.

La differenza fondamentale risiede nell'adozione dell'architettura NVIDIA, che porta con sé funzionalità assenti nelle console della precedente generazione. Ray tracing hardware, mesh shader e soprattutto il DLSS (Deep Learning Super Sampling) rappresentano tecnologie potenzialmente rivoluzionarie per una console ibrida. Particolarmente rilevante appare il DLSS, sistema di upscaling basato su intelligenza artificiale che permette di ottenere immagini ad alta risoluzione con un impatto prestazionale contenuto, compensando efficacemente eventuali limiti di potenza bruta.

Curiosamente, Digital Foundry ha evidenziato come nessuno dei titoli mostrati finora sembri sfruttare attivamente il DLSS, impedendo così una valutazione completa delle potenzialità della console. A ciò si aggiungono altri elementi di modernità come una memoria interna sensibilmente più veloce e una CPU potenzialmente più performante rispetto a PS4, che dovrebbero garantire un'esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Nel confronto con Steam Deck, l'analisi suggerisce che Nintendo Switch 2 si dimostri superiore quando utilizzata in modalità dock collegata al televisore. La situazione appare più equilibrata in modalità portatile, dove la console Valve potrebbe vantare una potenza grezza leggermente superiore. Tuttavia, fattori come un'API grafica di alto livello, i vantaggi dello sviluppo su misura e uno schermo a risoluzione superiore potrebbero comunque garantire a Switch 2 un'esperienza visiva globalmente migliore.

Oltre la potenza: l'approccio Nintendo all'hardware

L'analisi preliminare di Digital Foundry mette in evidenza un aspetto fondamentale della filosofia Nintendo: l'efficienza dell'architettura conta più dei numeri puri. La casa di Kyoto sembra aver optato per un sistema che, pur non puntando a raggiungere le prestazioni delle attuali console di punta come PS5 o Xbox Series X, integra tecnologie moderne in grado di massimizzare i risultati con risorse hardware contenute.

Questo approccio si allinea perfettamente con la visione storica di Nintendo, da sempre orientata a privilegiare l'esperienza di gioco e l'innovazione rispetto alla rincorsa ai teraflop. L'adozione di soluzioni come il DLSS rappresenta una mossa intelligente per una console ibrida, permettendo di ottenere risultati visivi convincenti sia in mobilità che sul televisore domestico, senza compromettere autonomia e gestione termica.

È importante sottolineare come queste valutazioni rimangano preliminari e incomplete. Solo quando Nintendo Switch 2 arriverà effettivamente sul mercato, il 5 giugno prossimo, sarà possibile condurre test approfonditi e comprendere pienamente le capacità della nuova console. Le potenzialità dell'hardware potrebbero rivelarsi significativamente diverse una volta che gli sviluppatori, in particolare quelli first-party, impareranno a sfruttarne appieno le caratteristiche uniche.

Gli sviluppatori di Nintendo hanno storicamente dimostrato una notevole capacità di ottimizzazione, riuscendo a spremere il massimo anche da hardware considerato modesto sulla carta. Con una base tecnologica apparentemente più solida e moderne soluzioni di ottimizzazione, Switch 2 potrebbe riservare sorprese ben oltre quanto suggerito dai primi confronti prestazionali.