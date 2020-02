System Shock 3, molti sviluppatori stanno lasciando OtherSide: il titolo è stato cancellato?

Cattive, anzi cattivissime notizie stanno emergendo nelle ultime ore riguardanti l’attesissimo System Shock 3 e OtherSide, publisher che ha preso possesso del titolo dopo gli oramai tristemente famosi problemi finanziari di Starbreeze. Moltissimi sviluppatori negli ultimi mesi hanno infatti abbandonato la software e l’ambizioso progetto.

Da dicembre 2019 ad oggi sono infatti diverse le figure chiave licenziate da OtherSide, una lunga seria di dipartite che, a quanto pare, ha finito per minare seriamente i lavori sul titolo, tanto da arrivare a metterne in dubbio il fatto che ad oggi qualcuno ci stia ancora lavorando.

Tra gli sviluppatori che hanno lasciato OtherSide, e di conseguenza i lavori su System Shock 3, possiamo trovare figure di primissimo piano, come senior producer, senior software engineer, level designer, QA manager e molte altre mansioni di alto livello. Ultimo di questa lista è Chase Jones, nientepopodimeno che il design director dell’opera. Come se tutto questo non bastasse secondo le indiscrezioni sembrano poi molti i dipendenti pronti a fare le valige, con tanto di lettera di raccomandazione già pronta.

Come facilmente osservabile si tratta di una situazione decisamente critica, con buona parte del team di sviluppo che ad oggi ha abbandonato l’ambizioso progetto che, ora come ora, a meno di incredibili miracoli sembra essere sull’orlo della cancellazione. Una fine che, se confermata, sarebbe decisamente ingrata per un’opera attesa da molti con grande trepidazione.

Che ne pensate di questa notizia e di System Shock 3, avevate visto il titolo all’opera nel video gameplay pre-alpha rilasciato qualche mese fa? Che impressioni vi siete fatti di tutto ciò, secondo voi riusciremo prima o poi a mettere le mani su questo gioco? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente qui sotto nei commenti!