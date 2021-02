System Shock: il remake si mostra in gran forma nel nuovo teaser

Tra tutti i remake che abbiamo avuto l’occasione di vedere in queste ultime generazioni, uno dei più attesi dai giocatori PC è sicuramente quello di System Shock. L’FPS sci-fi creato da Looking Glass nel 1994 ha contribuito a fare la storia del gaming, con molti appassionati che ancora oggi lo reputano uno dei giochi più segnanti per il genere sparatutto in prima persona. La giornata di oggi è decisamente importante per i fan del brand, data la pubblicazione di un nuovo teaser per il remake di questo grande classico.

Ad aver ripreso in mano questa IP sono i ragazzi di Nightdive Studios, che già diversi anni fa avevano annunciato di essere al lavoro su un remake ufficiale di System Shock. Dopo essere stato presentato con una campagna su Kickstarter che ebbe un grande successo, proprio in queste ore il team ha deciso di rilasciare un teaser trailer davvero molto affascinante e disturbante, che richiama inevitabilmente all’opera originale che ha fatto innamorare milioni di appassionati in tutto il mondo.

Il breve video potete vederlo e gustarvelo proprio qui di seguito, la pagina Steam dedicata rivela che System Shock è in arrivo durante il periodo estivo, ma rimane assolutamente plausibile che possa essere rimandato a causa della pandemia. Lo sviluppo del remake è anche un modo per far conoscere il titolo a coloro che non hanno avuto l’occasione di giocarlo nel lontano 1994. Si tratta a tutti gli effetti di uno dei migliori e influenti giochi di fantascienza mai realizzati, quindi potrebbe trattarsi di un progetto assolutamente da tenere d’occhio e non sottovalutare. Inoltre, come suggerisce il teaser alla fine, se preordinerete il gioco riceverete gratis anche System Shock 2: Enhanced Edition.

Cosa ne pensate di questo teaser trailer? Aspettavate questo remake? Avete giocato al titolo originale? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti System Shock.