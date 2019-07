Team Fortress 2: un glitch regala oggetti rari ai giocatori

Fin da quando una decina di anni fa sono stati introdotti in Team Fortress 2 degli item puramente estetici, i giocatori sono rimasti affascinanti da tale caratteristica ed hanno cominciato a comprare e vendere tali oggetti, creando addirittura una sorta di economia all’interno del celebre titolo.

Nonostante sia passato diverso tempo dal lancio di Team Fortress 2, sono molti i giocatori che imperversano i server del gioco, alla ricerca di oggetti sempre più rari e costosi. Un glitch stamane ha però completamente stravolto la loro classica routine e cambiato forse per sempre le meccaniche economiche del titolo.

Update on the Unusual situation: All Unusuals from the bugged crates have been marked as non-tradable for the time being. We are evaluating what steps to take with these items and will have another update for you after the weekend.

— Team Fortress 2 (@TeamFortress) July 26, 2019