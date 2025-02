Team Fortress 2 è immortale e da oggi potrete persino creare dei giochi grazie a lui

Valve ha rilasciato oggi il Software Development Kit di Team Fortress 2, permettendo agli sviluppatori di creare nuovi giochi basati sul popolare sparatutto a squadre. L'aggiornamento include tutto il codice client e server di TF2, aprendo possibilità di personalizzazione senza precedenti.

Questo importante aggiornamento dell'SDK di Source consente ai modder di modificare, estendere o riscrivere completamente TF2. Le possibilità spaziano da piccoli aggiustamenti a conversioni totali del gioco. Inoltre, Valve ha aggiornato altri titoli multiplayer basati sul motore Source, come Counter-Strike: Source e Half-Life 2: Deathmatch, introducendo il supporto a 64 bit e miglioramenti all'interfaccia utente.

A differenza del Workshop di Steam o delle mod locali, l'SDK offre un controllo totale sul codice di TF2. Tuttavia, Valve ha posto alcune limitazioni:

Le mod potranno essere pubblicate sullo Steam Store come nuovi giochi gratuiti. Valve chiede inoltre ai modder di rispettare il lavoro dei creatori di contenuti del Workshop, evitando di trarre profitto dai loro sforzi. L'azienda spera che molte mod continueranno a permettere ai giocatori di accedere al proprio inventario di TF2, se appropriato.

Questo rilascio rappresenta un'opportunità molto importante per la comunità di TF2 di espandere e reinventare il gioco. Gli sviluppatori interessati possono trovare l'SDK di Source 2013 su GitHub, insieme alle note di aggiornamento dei vari titoli coinvolti.

Con questa mossa, Valve dimostra il suo continuo supporto alla comunità di modding, offrendo nuovi strumenti per esplorare le possibilità creative all'interno dell'universo di Team Fortress 2. Un gioco che si sta dimostrando semplicemente immortale per Valve e per gli utenti.