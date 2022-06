Nel corso delle ultime ore, Riot Games ha annunciato una novità per i giocatori europei di Teamfight Tactics. Si tratta, sostanzialmente, di un aggiornamento chiamato Northern Legends, che aggiungerà un hub creato specificatamente per i giocatori del nostro continente, in grado di creare nuove opportunità per il gaming competitivo di alcuni paesi europei.

Come riportato online, Northern Legends è il risultato di una collaborazione tra Promod Esports (un’agenzia di soluzioni in campo Esport) e Riot Games. L’introduzione in Teamfight Tactics di questo hub creerà nuove opportunità per i giocatori europei che amano giocare nella modalità competitiva del gioco attraverso il programma Rising Legends. Con questo nuovo hub, ci saranno sempre più occasioni per i giocatori del Vecchio Continente di poter competere sul palco globale.

Il Northern legends community hub avrà un server Discord, che servirà come base principale operativa, dove i giocatori potranno competere in tornei settimanali per migliorare le loro abilità e qualificarsi per il TFT Set Even EMEA, uno dei tornei più importanti, che si terrà dal 2 al 4 settembre 2022.

La partenza di questa nuova iniziativa? Davvero a breve. Il primo Weekly Northern Legends partirà infatti il 22 giugno 2022. Purtroppo, tra i paesi che potranno partecipare a questa iniziativa non figura l’Italia. La competizione è aperta a tutti i giochi del Regno Unito, della Svezia, della Finlandia e di altri territori europei, ma il nostro paese non è presente in questo elenco. Non è escluso che in futuro l’iniziativa territoriale si estenderà anche ad altri paesi, ma per ora non ci sono segnali in questo senso. D’altronde il programma è stato pensato per i giocatori nei territori del Nord Europa, anche se in realtà tra la lista dei paesi figura anche Malta. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.