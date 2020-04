Teamfight Tactics, nasce il primo torneo ufficiale Galaxies Championship

Con il prossimo titolo ancora in fase di Closed Beta, Riot Games non si lascia ovviamente scappare gli altri suoi lavori, sopratutto quelli che hanno avuto una grossa risonanza mediatica. Stiamo parlando ovviamente di Teamfight Tactics, il gioco di “scacchi” basato sui personaggi di League of Legends. È di oggi infatti, la notizia dell’annuncio della prima competizione ufficiale del titolo, che segna anche il debutto di TFT all’interno del panorama eSportivo internazionale. Il Teamfight Tactics Galaxies Championship punta a inglobare tutti i migliori giocatori del mondo con un montepremi totale di 200.000 dollari.

Dalla pagina ufficiale della competizione è possibile scoprire maggiori informazioni per quanto riguarda lo svolgimento del torneo, e su come bisognerà organizzare le varie fasi sopratutto durante questo periodo in cui l’emergenza legata al Coronavirus non permetterà di svolgere eventi in loco. L’inizio ufficiale della competizione è per Maggio, le varie regioni potranno organizzare le finali regionali per permettere ai giocatori di poter competere per aggiudicarsi un posto all’interno delle fasi finali mondiali.

Attraverso l’Organized Play, Riot Games ha in mente di organizzare una serie di tornei online ai quali sarà possibile partecipare per aggiudicarsi punti necessari per scalare la classifica finale. L’azienda americana ha inoltre dichiarato di avere le idee molto chiare sul titolo, e su come bisognerà muoversi per promuovere la scena competitiva di Teamfight Tactics.

Nello specifico verranno rilasciate anche delle linee guida dedicate alla community, per permettere anche a organizzazioni esterne di poter gestire tornei di terze parti per creare nuove opportunità, e permettere in questo modo una facile gestione della scena eSportiva del titolo. Ovviamente siamo in attesa di futuri sviluppi, speriamo che l’emergenza finisca presto per vedere sempre più eventi dedicati non solo a questo, ma a tanti altri titoli.