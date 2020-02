EVO 2020: svelata la lineup ufficiale

Quando si parla di giochi di combattimento competitivi il primo evento che ci salta all’occhio e l’EVO, Evolution Championship Series. Questo torneo chiama alla raccolta i migliori giocatori dei picchiaduro più influenti dell’anno e, in poco tempo nel corso delle sue edizioni, ha avuto un vero e proprio boom mediatico con trailer, presentazioni ed altro ancora. Il titolo che ha fatto parlare di sé nel lontano 2017 fu Dragon Ball FighterZ, primo e per ora unico videogioco tratto dal noto manga di Akira Toriyama che è riuscito a sfondare nel mondo del competitivo.

A pochi giorni di distanza dall’evento giapponese è stata presentata in queste ore la lineup ufficiale del 2020. Quest’anno ci saranno 8 tornei più uno speciale dedicato all’immortale Marvel vs Capcom 2 che festeggia il ventesimo anniversario. L’evento su quest’ultimo vedrà partecipare noti giocatori come Justin Wong, Sandford Kelly, Yipes e Duc Do. Ecco a voi qui di seguito la lista completa dei giochi partecipanti

EVO 2020 lineup

Non stupisce sicuramente vedere la presenza di mostri sacri come Tekken 7, Super Smash Bros Ultimate e Soul Calibur VI. Salta subito all’occhio invece la mancanza di Mortal Kombat 11 che l’anno scorso ha ricevuto un discreto successo con una finale però un po’ non all’altezza delle aspettative. Come detto precedentemente bisogna elogiare la partecipazione per il terzo anno consecutivo di Dragon Ball FighterZ. La finale tra SonicFox e GO1 è una delle più entusiasmanti dell’era dell’EVO e vi invitiamo quindi, se non lo avete già fatto, a recuperarla al più presto.

Siete quei giocatori che ogni anno seguono l’EVO? Cosa ne pensate della lineup ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni riguardanti l’evento ed i titoli partecipanti.