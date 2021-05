Tencent: il pad per il proprio servizio cloud potrebbe essere rivoluzionario

Che Tencent stia cercando di espandersi il più possibile all’interno dell’industria videoludica è un dato di fatto. La compagnia cinese, negli anni, ha man mano preso sempre più piede anche al di fuori dei propri confini orientali, diventando un vero e proprio colosso del settore globale. Quello che appare come il prossimo grande passo della compagnia sarà il proprio servizio di cloud gaming di cui si sa ancora poco, se non che potrebbe avere una pad davvero particolare e rivoluzionario.

A svelarci quelle che potrebbero essere le forme che avrà il controller del servizio di cloud gaming Tencent è stato il noto insider videoludico Daniel Ahmad sul proprio profilo Twitter. Stando al concept apparso in rete in queste ore, la compagnia cinese potrebbe affiancare al proprio servizio gaming un pad modulare che si va a plasmare e modificare a seconda dell’esperienza che il singolo giocatore ha intenzione di affrontare.

Dall’immagine postata da Ahmad, possiamo notare come la base del pad rimanga praticamente sempre invariata, ma a cambiare sono le diverse clip removibili. Principalmente vediamo due diverse versioni nell’immagine, una che propone un layout dei tasti molto tradizionale e adatto ai giochi console, e una seconda versione con molti più tasti adatta a giocare a tutta una serie di esperienze mobile.

Tencent's cloud gaming controller comes with interchangeable parts that are tailored towards different games. One is for traditional console games, the other is for mobile games.

This is because there are 700m+ mobile gamers in China. Cloud enables these to be played on TV etc. pic.twitter.com/QVy720CtsW

