Terminator Resistance: pubblicato nuovo video gameplay

Nel corso della giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo video gameplay di Terminator Resistance, in arrivo il 15 novembre.

A pochi giorni dall’annuncio un po’ a sorpresa di Terminator Resistance, i ragazzi di Teyon hanno pubblicato nel corso della giornata di oggi un nuovo video gameplay. Il video, della durata di circa 10 minuti, mette in mostra le prime sequenze di apertura di Terminator Resistance.

Per chi non lo sapesse, Terminator Resistance è ambientato 30 anni dopo gli eventi che videro i robot impossessarsi del pianeta Terra, e vestiremo i panni di un personaggio della resistenza, di nome Jacob Rivers. Vi lasciamo dunque al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Rivers è un soldato della resistenza, e Terminator Resistance inizierà proprio nel momento in cui, sul campo di battaglia, verrà attaccato da un robot. Verremo quindi coinvolti immediatamente nel bel mezzo dell’azione, con l’obiettivo iniziale di fuggire da Pasadena. Stando a quanto visibile dal trailer, il titolo non consisterà nel il solito sparatutto in prima persona da un punto di vista del gameplay, ma offrirà anche delle interessanti meccaniche stealth, oltre che scelte all’interno dei dialoghi, che influenzeranno l’incedere del gioco. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dichiarazioni da parte degli sviluppatori di Teyon, prima dell’ormai imminente uscita.

Vi ricordiamo infatti che Terminator Resistance sarà disponibile a partire dal prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC, mentre negli Stati Uniti uscirà il prossimo 10 dicembre.