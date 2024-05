Perfect Dark è ancora 'in uno stato grezzo', lo vedremo mai?

Le recenti chiusure di alcuni team Xbox hanno acceso i riflettori sugli andamenti di diversi progetti all'interno dello studio di sviluppo di Microsoft. Tra questi, uno in particolare ha catturato l'attenzione: Perfect Dark, un titolo molto atteso la cui produzione sembra attraversare tempi turbolenti.

Il giornalista Jeff Grubb ha lanciato nuove speculazioni riguardo lo stato di avanzamento del gioco, suggerendo che, nonostante gli anni di sviluppo, Perfect Dark si trova ancora in una fase embrionale. La partnership con Crystal Dynamics, designata come team di supporto, finora non sembra aver sortito gli effetti sperati.

"Da anni si dice che Perfect Dark sia in fase grezza", ha dichiarato Grubb. "Sembra trovarsi in una situazione critica senza grandi cambiamenti in meglio, anche dopo l'ingresso di Crystal Dynamics."

Pur essendo basate su informazioni non ufficiali, le parole di Grubb alimentano dubbi e curiosità sulla reale condizione del progetto. È noto che il giornalista talvolta si esprime su base di supposizioni personali e ragionamenti derivanti da fonti interne, sollevando così questioni senza conferme ufficiali.

Indipendentemente dalle affermazioni del leaker, è chiaro che Perfect Dark, almeno in base alle informazioni disponibili al pubblico, non si trova in uno stato ottimale. La mancanza di dettagli concreti sul gioco, nonostante gli anni di sviluppo, è un indicatore di qualche difficoltà nel processo produttivo.

Perfect Dark, inizialmente apparso su Nintendo 64 nel 2000 e successivamente su Xbox 360 nel 2005, è noto per essere uno sparatutto in prima persona con sfondo sci-fi. La versione in lavorazione destinata a Xbox Series X|S e PC rappresenta un reboot della serie, realizzato da un team appositamente creato, The Initiative, etichettato come "AAAA". Le aspettative sono alte, considerata la qualità promessa basata su tale classificazione.

Nel corso del 2021, The Initiative ha accolto il supporto di Crystal Dynamics, la casa di produzione nota per Tomb Raider e Marvel's Avengers. Questa mossa avrebbe dovuto imprimere una svolta decisiva allo sviluppo di Perfect Dark, ma le ultime notizie suggeriscono che le difficoltà persistano.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti o presentazioni ufficiali, magari in occasione dell'imminente Xbox Showcase, per avere conferme sullo stato attuale di Perfect Dark e sulle prospettive future di questo atteso titolo.