Set Lego della Pianta Piranha di Super Mario in sconto dell'11%!

Se siete appassionati di LEGO, ma anche e soprattutto dei fan di Super Mario, allora non potete lasciarvi sfuggire questa fantastica offerta su Amazon dove, grazie ad uno sconto dell'11%, potrete portarvi a casa lo splendido (e nuovissimo) set che LEGO ha dedicato al mondo di Super Mario! Di che stiamo parlando? Della bellissima "Pianta Piranha" che, comprensiva di vaso/tubo riprende appieno il design della classica (ed aggressiva) pianta vista da sempre nei vari videogame dedicati a Mario. Il prezzo è ottimo, perché dagli originali 64,99€, il set è oggi in sconto a soli 58€, che non è affatto male, specie su di un set così recente.

Set LEGO Super Mario Pianta Piranha, chi dovrebbe acquistarlo?

Bellissimo, dettagliato, e del tutto aderente a quello che è il classico (e ben noto) aspetto della Pianta Piranha del mondo di Super Mario, questo set è la scelta ideale per chiunque desideri acquistare non solo un divertente set LEGO da montare e costruire da soli o con i propri cari, ma anche e soprattutto un gadget a tema Nintendo di grande bellezza e pregio, cosa non comune, anche al netto della popolarità immensa del personaggio e dei suoi giochi.

Con un totale di 540 pezzi, questo set offre un ottimo numero di dettagli, e persino alcune parti mobili, che vi permetteranno un minimo di posabilità, almeno per quanto riguarda le foglie e la bocca che, ovviamente, può essere aperta o chiusa a seconda delle vostre preferenze. Parliamo, insomma, di un set che riproduce, seppur in salsa "blocchettosa", la classica Pianta Piranha in modo accurato e fedele, proponendola non solo come un ottimo set da costruire, ma anche e soprattutto come un bell'oggetto da esporre sulle proprie mensole.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d'acquisto di questo splendido set, con l'invito ad approfittare subito dell'offerta Amazon giacché, come detto in apertura, è davvero difficile trovare set LEGO di recente uscita con ribassi così importanti. Motivo per cui, meglio metterlo subito nel carrello prima che l'offerta termini, o che il prodotto vada esaurito!

