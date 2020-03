Test Drive Unlimited sta per tornare, un nuovo gioco è in sviluppo

Test Drive Unlimited fu uno dei primi titoli di corse a proporre un mondo aperto dove i piloti potevano scorrazzare e gareggiare a loro piacimento all’interno della mappa di gioco. Dopo ben 14 anni di assenza, la saga automobilistica di Test Drive sta per tornare con un nuovo capitolo. Lo sviluppo è stato affidato ai ragazzi di Kylotonn, studio francese che in passato ha lavorato ai titoli ufficiali WRC e TT Isle of Man.

L’annuncio arriva direttamente dal responsabile editoriale del publisher Nacon (precedentemente conosciuto come Bigben Group), Benoit Clerc. Il responsabile editoriale ha condiviso l’annuncio all’interno di una recente intervista con la redazione di Venture Beat, dove Clerc ha svelato anche i primi dettagli riguardo al nuovo capitolo di Test Drive Unlimited.

Parlando degli studi che Nacon ha recentemente acquisito, Clerc ha dichiarato quanto segue su Kylotonn. “Lo studio ha sede sia a Parigi che Lione. Sono specializzati nelle corse e hanno lavorato sia su giochi di corse fuoristrada con WRC, sia su giochi di corse su due ruote con TT Isle of Man. Attualmente stanno lavorando al nostro il più grande progetto, che è il prossimo capitolo della saga automobilistica di Test Drive Unlimited.”

Al momento attuale Nacon non si è voluta sbilanciare più di tanto e non sono state rilasciate ulteriori informazioni sul nuovo Test Drive Unlimited. Non ci resta quindi che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo del publisher francese, e sperare di poter dare presto un’occhiata al gioco di Kylotonn. Cosa ne pensate del ritorno dello storico brand di Test Drive dopo tutto questo tempo?