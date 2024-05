Nintendo Switch 2, ora sappiamo il periodo di annuncio ufficiale

Sembra che l’attesa stia finalmente giungendo al termine. Dal quartier generale di Nintendo arriva un’annuncio che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo degli appassionati. Il presidente di Nintendo, Furukawa, ha ufficialmente confermato che entro il termine di questo anno fiscale verrà rivelato l'erede della Nintendo Switch. Sebbene questa finestra temporale possa estendersi fino a marzo 2025, è la prima volta che la compagnia giapponese apre esplicitamente sullo sviluppo di una nuova console, dopo un periodo di riservatezza che ha mantenuto gli aficionados sulle spine.

Tra l'altro, durante il prossimo Nintendo Direct di giugno 2024, focalizzato sui titoli in arrivo nella seconda parte dell'anno, non verranno svelate informazioni riguardanti la nuova console. Questa decisione potrebbe significare che il debutto di ulteriori dettagli sul successore del Nintendo Switch avverrà sicuramente dopo l'estate.

La strategia di comunicazione adottata da Nintendo rivela un approccio cauto, prediligendo i canali ufficiali per annunci di tale portata. La notizia è infatti trapelata attraverso un post su Twitter da parte dell'account giapponese della compagnia, che ha condiviso il messaggio sia in giapponese che in inglese. In questo modo, Nintendo ha voluto raggiungere direttamente un vasto pubblico internazionale, mantenendo alta l'attenzione sul futuro del brand e delle sue console.

L'anticipazione di Furukawa ha inoltre acceso i riflettori sull'importante Nintendo Direct previsto per giugno 2024, promettendo un focus esclusivo sui giochi in uscita. Nonostante la conferma che non si parlerà del nuovo hardware, l'evento rappresenta un appuntamento cruciale per tutti i fan, che sperano di poter finalmente vedere annunciati titoli attesissimi come Metroid Prime 4.

Non da meno, l'impressionante traguardo di vendite del Nintendo Switch, che ha superato i 141 milioni di unità, testimonia il successo duraturo della console e l'impatto che questa ha avuto sul mercato e sulla comunità videoludica. La presentazione dei risultati di vendita dei giochi esclusivi insieme all'annuncio della futura console sottolineano l'impegno di Nintendo nel continuare a innovare e nel soddisfare le richieste di una fanbase fedele e sempre più ampia.

La strategia di comunicazione adottata da Nintendo rivela un approccio cauto

Stiamo dunque assistendo a un momento di svolta per l'iconico produttore di console giapponese, che sembra voler proseguire con determinazione sulla strada dell'innovazione, promettendo al contempo di mantenere vivo l'interesse per l'attuale generazione di dispositivi fino all'ultimo.