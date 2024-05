Tetris e iPod, un binomio che non vide mai la luce

Apple, una volta progettò un clone di Tetris, chiamato Stacker, che sarebbe dovuto comparire sul primo, storico, iPod. Questo gioco è stato recentemente scoperto su una versione prototipo del terzo modello del celebre lettore musicale, indicando che l'azienda abbia sperimentato per diverso tempo delle soluzioni per introdurre i giochi sull'iPod.

La scoperta è stata fatta da AppleDemoYT, noto sul web per la sua mania di collezionare dispositivi prototipo particolarmente rari e ambiti dai "collezionisti tech" di tutto il mondo.

L'iPod Classic è stato dismesso nel 2014, mentre l'iPod Touch ha cessato la produzione nel 2022, segnando la fine dell'era dei lettori musicali standalone.

Il prototipo dell'iPod che contiene Stacker è un dispositivo "DVT", acronimo di "Design Validation Testing", il quale rappresenta una fase intermedia nel processo di sviluppo del prodotto finale.

Questo modello specifico, identificato con il numero A1023, non corrisponde a nessun modello conosciuto di iPod, suggerendo, per l'appunto, che fosse una versione sperimentale.

Stacker, inoltre, era incluso di default in una versione per sviluppatori di iPodOS 2.0. Il gioco utilizzava la rotella di scorrimento dell'iPod per muovere i pezzi da sinistra a destra e il pulsante centrale per farli cadere, con l'obiettivo di eliminare linee e accumulare punti, proprio come nel classico Tetris.

Oltre a Stacker, il prototipo dell'iPod conteneva altri giochi come Block0, una versione preliminare e particolarmente acerba di Brick, e Klondike, la nota variante di Solitaire.

Come in molti saprete, le evoluzioni successive del lettore di Apple proponevano una piccola libreria di giochi preinstallati o, nelle versioni successive, permettevano di scaricare gli iconici Click Wheel Games direttamente da iTunes Store, ma rimane molto interessante scoprire quanto precedentemente Apple abbia cominciato a effettuare dei test prima di rilasciare, ufficialmente, delle applicazioni apparentemente così semplici e contenute

Tony Fadell, ex vicepresidente di Apple, ha spiegato che Stacker, non è stato rilasciato poiché inizialmente non era previsto che l'iPod offrisse la possibilità di giocare.

Secondo Fadell, fin dagli albori del progetto, la piccola libreria di giochi tascabili era prevista per "una successiva versione del software" ma i test cominciarono parecchio tempo prima per essere certi che i vari software fossero pronti e curati sotto ogni aspetto.

La storia ci insegna che le versioni successive dell'iPod, prima tramite iTunes e in seguito all'App Store, hanno poi ricevuto una versione ufficiale di Tetris, insieme ad altri giochi popolari come Bejeweled, Mahjong, Zuma, Monopoly Trivial Pursuit e Pac-Man.