Avatar di Ospite PHP Scout #869 0
0
quattro settimane e poi sparisce, classico. scommetto che se la chiedono in tanti diventa permanente ma ci vorranno anni di petizioni
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Dovrebbe essere una modalità sempre presente in tutti i giochi.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.