The Division 2, novità dall’E3 2019 sui contenuti gratuiti di Anno 1

Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft svela quali saranno i contenuti gratuiti di The Division 2. Siete pronti a salvare un'intera nazione?

Alla E3 2019, Ubisoft ha fornito i tanto attesi dettagli sulla roadmap annuale per lo sparatutto in terza persona The Division 2. Il primo anno di contenuti gratuiti includerà tre episodi che porteranno i giocatori a esplorare un’area di gioco al di fuori di Washington DC e li vedrà tornare anche a New York City. Non si tratta più di salvare una città, ma un’intera nazione.

Il primo episodio chiamato DC Outskirts: Expeditions – Spedizioni nei sobborghi di DC – darà modo agli Agenti della Divisione di esplorare i boschi che circondano DC e lo zoo nazionale di Washington, riconfermando l’attenzione per i luoghi culturali e storici della città americana. Ci si potrà misurare con nuove missioni principali guidando un attacco a un compound presidenziale. Kenly College sarà una nuova esperienza di gioco, che unirà investigazione e problem solving.

Il secondo episodio, in programma per l’autunno, è chiamato Pentagon: The Last Castle – Pentagono: l’ultima fortezza- dove dovremo difendere il Pentagono e recuperarlo dall’influenza dei Black Tusk. In aggiunta sarà possibile accedere al secondo Raid ad 8 giocatori dopo Operazione Cuore della Notte. L’episodio 3 è il momento finale che chiude i contenuti per l’anno e ci instrada su una caccia all’uomo, un traditore della causa per la quale abbiamo lottato. Sembra il più interessante del pacchetto, ma non sono state fornite sufficienti informazioni in quanto previsto nel 2020.

Ubisoft ha anche annunciato che The Division 2 sarà gratuito per il weekend che va dal 13 al 16 giugno, un’occasione per entrare nel mondo creato da Massive Entertainment prima di lanciarsi nei nuovi contenuti in arrivo. A giugno è infatti atteso anche l’update 4 e la nuova specializzazione del “Gunner” dotato di minigun. Sui test server di The Division 2 su PC è già possibile provarla.