The Division 2: il primo raid arriva il 25 aprile

The Division 2 si aggiorna oggi con nuovi contenuti: Tidal Basin porterà varie novità, ma per il raid dovremo aspettare la fine del mese.

Massive Entertainment rilascerà il primo grande update di contenuti all’interno di The Division 2 quest’oggi. Parliamo di Tidal Basin che includerà l’evento in-game The Battle for D.C. In un nuovo video, che potete trovare poco sotto, Massive ha mostrato delle scene di gameplay della nuova Roccaforte, ha rivelato la data di rilascio del primo raid e ci ha permesso di dare una prima occhiata alla quarta specializzazione per i personaggi.

L’update Tidal Basin introduce il Rango 5 del mondo, una nuova Roccaforte, una mappa multiplayer competitiva, due nove armi esotiche e i primi tre set di equipaggiamento di The Division 2.

Operation Dark Hours è il primo raid della serie di The Division. Attualmente non abbiamo molti dettagli sul preciso funzionamento dei raid all’interno del gioco, ma Massive ha affermato che sarà necessario un team di otto giocatori ben armati e pronti a collaborare per poterne finire uno. Basandoci su quanto mostrato nel filmato, sembrerebbe che Operation Dark Hours avrà luogo nell’aeroporto di Washington D.C. Massive lo renderà disponibile a partire dal 25 aprile.

Per quanto riguarda la quarta specializzazione, sebbene sia stato mostrato veramente poco, è possibile vedere un agente con in pugno una mini-gun. Ci sono già dei nemici con questo tipo di armi in The Division 2 ma, presupponendo che l’arma della quarta specializzazione sia proprio quella, sarebbe quella di maggior calibro alla quale i giocatori hanno avuto accesso fino a oggi.

Attualmente non ci sono date di rilascio specifiche per la quarta specializzazione, ma è legata all’Episodio 1 del Pass dell’Anno 1, il quale è atteso per questa estate. Fra pochi mesi, quindi, dovremmo poter rinnovare il nostro personaggio con una nuova specializzazione. Diteci, attualmente qual è il vostro set di equipaggiamenti? Siete riusciti a ottenere un buon bottino?