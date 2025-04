The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, ecco i requisiti PC ufficiali

L'attesa è finalmente terminata per milioni di fan in tutto il mondo. Bethesda Game Studios ha rilasciato oggi l'attesissimo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (acquistabile qui su Instant-Gaming), riportando in vita uno dei giochi di ruolo più amati e influenti di tutti i tempi con una veste grafica completamente rinnovata. Disponibile da oggi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, questa riedizione promette di far rivivere le epiche avventure nella provincia imperiale di Cyrodiil con un livello di dettaglio e fedeltà visiva mai visto prima.

Per i giocatori su PC desiderosi di tornare a esplorare le città iconiche, le foreste lussureggianti e i sinistri cancelli dell'Oblivion, Bethesda ha contestualmente rivelato i requisiti di sistema necessari per far girare al meglio questa versione rimasterizzata. Preparate i vostri hardware, perché Cyrodiil non è mai stata così esigente.

REQUISITI MINIMI REQUISITI RACCOMANDATI Sistema operativo Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit CPU AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K GPU AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 T AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080 RAM 16 GB RAM 32 GB RAM DirectX Versione 12 Versione 12 Spazio disponibile 125 GB 125 GB

Per varcare nuovamente le soglie della Città Imperiale e affrontare la crisi daedrica, i requisiti minimi indicano la necessità di un sistema operativo Windows 10 a 64-bit, accompagnato da un processore AMD Ryzen 5 2600X o un Intel Core i7-6800K. Sul fronte della memoria, sono richiesti 16 GB di RAM, un valore che ormai si sta affermando come standard per le produzioni moderne. La scheda video dovrà essere almeno una AMD Radeon RX 5700 o una NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, suggerendo che anche alle impostazioni più basse il gioco richiederà una potenza grafica non trascurabile. Completano le specifiche le DirectX Versione 12 e un considerevole spazio di archiviazione libero di 125 GB.

Per coloro che desiderano invece godere appieno dello splendore rinnovato di Cyrodiil, con impostazioni grafiche elevate, risoluzioni superiori e un frame rate più fluido, i requisiti consigliati alzano notevolmente l'asticella. Il sistema operativo rimane Windows 10 a 64-bit, ma il processore consigliato sale a un AMD Ryzen 5 3600X o un Intel Core i5-10600K. La memoria RAM richiesta raddoppia, arrivando a 32 GB, un chiaro indicatore della presenza di asset grafici ad alta risoluzione e di un mondo di gioco più denso. Il salto più significativo riguarda però la scheda video: Bethesda consiglia una AMD Radeon RX 6800 XT o una NVIDIA GeForce RTX 2080, GPU di fascia alta capaci di gestire carichi di lavoro impegnativi. Le DirectX 12 e i 125 GB di spazio su disco rimangono invariati.

Che cosa ne pensate di questi requisiti? A noi sembrano piuttosto bassi, il che fa ben sperare in un buon lavoro di ottimizzazione generale.