The Elder Scrolls Blades, Early Access su iOS e Android

The Elder Scrolls Blades è finalmente disponibile, anche se solo in Early Access: se avete ricevuto l'invito, potete giocare su iOS o Android.

Originariamente pianificato per lo scorso autunno, il gioco mobile di Bethesda, The Elder Scrolls Blades, è finalmente giocabile in Early Access su iOS e Android. Bethesda ha affermato che sta spedendo degli inviti tramite email. A differenza delle beta chiusa su iOS avvenuta a inizio mese, non dovremo firmare alcun accordo di non divulgazione: questo significa che si potrà condividere video e screenshoot in totale libertà.

L’obbiettivo di Bethesda è di andare oltre il solo mondo mobile, pubblicando il gioco su PC, console e device VR. Attualmente, in questa versione Early Access di The Elder Scrolls Blades, non è presente la modalità multiplayer Arena che permette a due giocatori di darsi battaglia, uno contro uno.

Questo significa che si può testare la modalità Abyss, ovvero una modalità dungeon crawling infinita, e Town, la modalità di gioco principale legata alla trama che ci mette nei panni di un membro dei Blades (ovvero “i migliori agenti dell’impero”) con l’obbiettivo di ricostruire la propria città. È possibile creare un personaggio e personalizzarlo, come la saga ci ha abituati, e si combatte, sia in corpo a corpo che con la magia, tramite controlli touchscreen.

The Elder Scrolls Blades, per iOS, supporta i modelli da iPhone 6s in poi e alcuni iPad; su Android, invece, dovremo possedere Samsung Galaxy S8/Note 8 o superiore, Google Pixel 2 o superiore, e alcuni modelli OnePLus, Huawei e Xiami, tra i vari. È possibile controllare la lista completa dei modelli supportati a questo indirizzo. Bethesda ha promesso di aumentare la lista dei device compatibili nel corso del tempo.

Diteci, siete interessati a questa nuova avventura nel mondo di The Elder Scrools? L’arrivo della saga su mobile vi fa piacere, oppure credete che TES sia un tipo di gioco valido solo su console e PC?