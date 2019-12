The Elder Scrolls Legends, cancellati tutti i nuovi contenuti e le espansioni

Bethesda non chiuderà il suo gioco di carte free-to-play The Elder Scrolls Legends ma di certo non intende più supportarlo con nuovi contenuti e future espansioni. L’annuncio è arrivato direttamente dalla casa di sviluppo nel subreddit dedicato al gioco. Il community manager, Christian Van Hoose, infatti, in un messaggio rivolto ai giocatori, ha fatto sapere che sia lo sviluppo che l’eventuale rilascio di nuovi contenuti si sono fermati.

I giocatori potranno ancora ottenere le ricompense mensili e partecipare agli eventi in-game ma sono stati tutti annullati i piani originari che prevedevano, ad esempio, il rilascio di un nuovo set di carte entro questo mese. Van Hoose ha detto chiaramente: “Le nuove espansioni e altri contenuti futuri, ad ogni modo, non sono più in fase di sviluppo”. Il gioco di carte era stato annunciato nel corso dell’E3 2015, un anno dopo il rilascio di Hearthstone, ed era entrato in beta nel 2016 per essere poi rilasciato l’anno successivo. Nonostante la fama della serie e un approccio originale ai giochi di carte, The Elder Scrolls Legends non è mai riuscito a sfondare come ha fatto il titolo di Blizzard.

Inizialmente erano anche state annunciate entro il 2018 delle versioni del gioco per console che sono poi scomparse del tutto dai radar. Bethesda, già negli anni scorsi, aveva riconosciuto che The Elder Scrolls Legends era ormai fermo in termini di crescita di giocatori. Anche la recente espansione, Fauci dell’Oblivion, uscita a settembre, non è riuscita ad aiutare le sorti del gioco ma anzi ha sollevato critiche per alcuni elementi del gameplay, in particolare per il sistema di invasioni.

Anche se i piani futuri sono stati annullati, The Elder Scrolls Legends resta comunque disponibile nelle versioni PC e mobile sia con la campagna per giocatore singolo sia con il multiplayer online. Bethesda ha comunque voluto anche esprimere il ringraziamento a tutti i giocatori per il supporto regalando anche un set di carte della The Tamriel Collection. “Siamo estremamente grati di poter lavorare su The Elder Scrolls Legends e di avervi come community” ha concluso Van Hoose aggiungendo di apprezzare sinceramente l’attenzione e il supporto dei fan.