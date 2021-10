The Elder Scrolls Online: Bethesda annuncia la data di uscita del nuovo DLC

Durante la livestream di fine anno dedicata al filone narrativo de I Cancelli dell’Oblivion, Bethesda ha annunciato il prossimo grande DLC per The Elder Scrolls Online. Prenderà il nome di Deadland e sarà pubblicato sulle versioni PC, Mac e Stadia di ESO il 1 novembre, mentre giungerà su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S pochi giorni dopo, il 16 novembre 2021.

La storia del DLC getta le basi su quando fatto in Blackwood e nei dungeon precedentemente rilasciati, spiegando che il principe draedrico Mehrunes Dagon ha ancora un asso nella manica e ha ancora un piano segreto, che dovremo prontamente sventare. Facciamo la conoscenza di personaggi inediti che faranno da protagonisti al DLC Deadlands come Sister Celdina, una leale fedele di Dagon, e di altri volti. I nuovi dungeon saranno The Burn e The Sever, entrambi contestualizzati nella narrazione e che faranno da conclusione per l’arco de I Cancelli dell’Oblivion.

Interessante però la presenza di Fargrave che, a detta di Bethesda, è una delle più grandi mai realizzate per il titolo, una “metropoli desertica mistica”, dove potremo acquistare e vendere oggetti mentre viaggiamo tra un reame e un altro. Gli appassionati dell’MMORPG saranno poi felici di sapere che il publisher ha annunciato il rilascio di una quest che fa da prologo a Deadlands, disponibile gratuitamente da adesso per tutti i giocatori di The Elder Scrolls Online.

Bethesda ha svelato anche l’inizio di una celebrazione a Blackwood che durerà da oggi al 12 ottobre 2021. Potremo giocare con i nostri amici per cercare di ottenere ben tre premi specifici: al completamento di ogni achievement Pathfinder potremo avere più possibilità di ottenere una ricompensa di grande valore. Tra i premi previsti c’è l’animale “Pellucid Swamp Jelly”, le pitture facciali e del corpo “Shadows of Blackwood”, ma se riuscirete a ottenere il massimo dei punti durante questo periodo potrete ottenere Deadlands gratuitamente. Corriamo quindi a giocare a The Elder Scrolls Online, con la speranza di vincere grandi premi durante questa celebrazione.