The Initiative: si unisce al team uno sviluppatore di God of War

The Initiative, il nuovo studio first part di Microsoft è stato creato da zero all’incirca l’anno scorso, e anche se non siamo ancora a conoscenza di quale possa essere il primo progetto del nuovo studio di sviluppo con sede a Santa Monica, c’è già molto interesse attorno a questo team degli Xbox Games Studios.

All’interno di The Initiative lavorano diverse importanti personalità del settore, come gli ex game designers di Sunset Overdrive, Rockstar Games e molti, molti altri studi tripla A. Recentemente al team si è aggiunto un altro sviluppatore, Erik Jakobsen, ex Senior Artist Environment di God of War. Jakobsen è entrato a far parte di The Initiative questo mese di dicembre come Principle Environment Artist.

Erik Jakobsen non è l’unico ex sviluppatore di God of War a far parte del nuovo studio degli Xbox Game Studios. All’inizio di quest’anno, anche Chris O’Neill, senior designer del titolo PS4 è passato da Santa Monica Studio a The Initiative.

Attualmente non si sa ancora molto a cosa stia lavorando The Initiative, ma recentemente il direttore del design del nuovo progetto Drew Murray ha menzionato in un tweet che il team sta lavorando a un “gioco ambizioso”. Entro quanto tempo vi aspettate un annuncio del primo gioco di The Initiative?