The Last Campfire arriverà ufficialmente su Nintendo Switch

Risulta ormai una cosa consolidata il fatto che Nintendo Switch ha sicuramente saputo dimostrare il proprio valore ludico lungo questi anni. Mese dopo mese la piccola console ibrida accoglie dentro la sua libreria una moltitudine di titoli in grado di farci scoprire nuovi orizzonti. Oltre il suo ottimo parco Tripla A, il piccolo gioiello nipponico ha saputo accogliere a braccia aperte anche moltissime opere indipendenti. Per continuare questa “tradizione”, Nintendo ha deciso di organizzare un Direct dedicato ai titoli indie. Tra le varie opere in uscita, al catalogo Switch si unirà presto anche The Last Campfire.

Dopo quasi 2 anni dalla sua presentazione iniziale, Hello Games ha deciso di mostrare in maniera più dettagliata il loro futuro progetto. Il gioco si presenta come un semplice gioco d’avventura dove i puzzle saranno un elemento chiave. The Last Campfire si distacca quindi totalmente da quanto visto con No Man’s Sky, proponendo un progetto più lineare ma non per questo meno interessante. Infatti il gioco andrà a focalizzarsi su il racconto di una storia commovente sulla riconquista della speranza.

Il progetto dei Hello Games approderà ufficialmente su Nintendo Switch durante la prossima estate. Per il momento The Last Campfire non sembra avere una data d’uscita precisa, ma sappiamo che il titolo arriverà anche su altre console al di fuori dell’ibrida Nintendo. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo particolare progetto dei Hello Games, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!