The Last of Us 2: l’artbook nasconde una nuova meccanica di gioco?

The Last of Us 2 è sicuramente una delle esclusive Sony più attese ed uno dei titoli di punta di questo 2020. L’annuncio del suo rinvio ha generato molti malumori ma la speranza è che questo tempo possa dare modo ai ragazzi di Naughty Dog di poter migliorare ancora di più un titolo che ha sicuramente aspettative molto alte, magari con meccaniche nuove che diano al gioco una varietà degna del sequel di uno dei giochi PS3 migliori mai usciti.

Grazie all’artbook ufficiale, possiamo notare come sia raffigurata Ellie e presumibilmente Dinah in sella al loro destriero mentre cavalcano impugnando un arco. Che sia questa una delle meccaniche nuove? Sicuramente non è nuovo da parte della Software House americana di inserire dei mezzi di trasporto, siano anche di tipo animale, ma la grandezza delle mappe di gioco potrebbero beneficiare l’uso delle armi proprio mentre siamo a cavallo.

The Last of Us 2 Artwork

Ovviamente vi invitiamo a prendere queste parole con le pinze visto che non c’è ancora nulla di ufficiale. Come ben sappiamo The Last of Us 2 riprende subito dopo gli avvenimenti successi nel primo capitolo e, come dichiarato dalla stessa Naughty Dog, non si tratta di un nuovo gioco ma di un vero e necessario seguito perfettamente collegato alle avventure già vissute e quindi pieno di parallelismi tra le due opere. Per chi ha giocato a The Last of Us sa bene che il finale lascia molti punti aperti sui quali lavorare, specialmente se parliamo della crescita umana di Ellie e Joel.

Ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile per PlayStation 4 a partire dal 29 maggio 2020. Per eventuali novità e informazioni vi ricordiamo di seguire le nostre pagine. Siete convinti che questa meccanica verrà inserita nel gioco? Cosa vorreste vedere nel prossimo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito.