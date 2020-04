The Last of Us 2: dopo i leak i giocatori chiedono di far uscire il gioco in anticipo

Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse sono apparsi in rete diversi leak sulla trama e su molteplici importanti dettagli di The Last of Us 2. Essendo uno dei videogiochi più attesi di quest’anno, l’accaduto ha destabilizzato, e non poco, tutti coloro che aspettano con grande trepidazione il ritorno di Ellie e Joel, tanto che sono sempre di più i giocatori che stanno chiedendo a gran voce che la prossima esclusiva per PlayStation 4 venga rilasciata in anticipo sui tempi.

Nel dettaglio gli appassionati si stanno appellando a Sony e a Naughty Dog, chiedendo di rilasciare almeno una versione digitale di The Last of Us 2 così da evitare che ulteriori appassionati del brand incappino nei leak di trama e gameplay di questi ultimi giorni. La grande maggioranza di questi utenti si sta sfogando su Twitter, dove alcuni dei tweet sottolineano la gravità di quel che è successo.

This The Last of Us 2 leak is possibly the worst I've ever seen in gaming. It's so high profile I genuinely wonder whether they will expedite the digital release now. — Sean Hall (@STARS_TyranT) April 26, 2020

Alcuni fan si appellano anche a Neil Druckman, il game director di The Last of Us 2, sollecitandolo a far uscire il titolo almeno in versione digitale. Fino a questo momento, nè Sony e nemmeno Naughty Dog hanno voluto rispondere riguardo all’accaduto, e sembra che il secondo capitolo sia ancora senza una data di uscita meglio specificata dopo che è stato rinviato per la seconda volta qualche settimana fa.

Di sicuro la nuova opera di Naughty Dog e tutti gli appassionati del brand di The Last of Us stanno vivendo dei momenti trubolenti. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di non riportare nulla di ciò che è apparso in rete e vi invitiamo a stare alla larga da questo leak fortemente compormettente sull’esperienza di gioco. Cosa ne pensate della richiesta da parte degli appassionati di The Last of Us?