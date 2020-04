The Last of Us 2, un leak mostra il gameplay per suonare la chitarra nel gioco

All’interno di The Last of Us 2 la protagonista Ellie non si limiterà a suonare la chitarra ma anche il giocatore sarà chiamato a partecipare con delle fasi di gameplay a tutti gli effetti. Il gioco era previsto in uscita il 29 maggio ma a causa delle difficoltà nella logistica e nella produzione dei dischi, Sony ha deciso di rinviarne la pubblicazione. Nelle ore successive erano arrivate delle immagini inedite del gioco ma anche dei leak in versione video.

Uno di questi filmati mostra proprio Ellie che suona la chitarra. Nel video di circa due minuti si vede la protagonista di The Last of Us 2 che si sveglia, si veste e raggiunge un teatro abbandonato per poi sedersi e imbracciare la chitarra in uno dei sedili destinati al pubblico. Da quello che è possibile vedere Naughty Dog ha implementato un sistema di controllo completo della chitarra: con la levetta destra è possibile scegliere una determinata nota, mentre lo swipe sul touchpad permette di suonare la chitarra.

Le diverse corde da suonare della chitarra possono essere cambiate sfruttando i pulsanti dorsali R1 e L1. Insomma sembra che Naughty Dog abbia voluto implementare un accurato sistema di comandi per quello che sembra essere un minigioco a tutti gli effetti.

Ricordiamo che dopo il rinvio da parte di Sony Interactive Entertainment, The Last of Us 2 non ha ancora una nuova data di uscita. Al momento sembra escluso un possibile lancio anticipato almeno in formato digitale anche se il game director si è dimostrato possibilista a riguardo. Di certo c’è che non sarà possibile ingannare l’attesa con una demo dato che Naughty Dog non conta di rilasciare una versione di prova dal momento che richiede l’impiego di tempo e lavoro che, a quanto pare, adesso il team non è in grado di garantire a causa del lavoro in remoto.