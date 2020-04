The Last of Us 2: Naughty Dog è rimasta amareggiata dalla diffusione dei leak

Durante il tardo pomeriggio di ieri abbiamo assistito all’annuncio della nuova data di uscita di The Last of Us 2. La prossima esclusiva per PlayStation 4 non è solamente uno dei titoli più attesi di questo 2020, ma anche dell’intera generazione videoludica, con gli appassionati che fremono al solo pensiero di scoprire cosa succederà ad Ellie e Joel. Qualche giorno fa però, tutto questo entusiasmo si è spezzato a causa di alcuni leak molto pesanti riguardanti il gioco trapelati in rete.

Ovviamente la notizia del leak è giunta anche a Naughty Dog stessa e al game director di The Last of Us 2 Neil Druckman, il quale si è detto molto affranto come tutti gli appassionati e come tutto il team che ha lavorato duramente al progetto per anni. Insieme a Sony, il team di sviluppo californiano ha inoltre voluto condividere un messaggio sui propri account social, invitando i giocatori a fare attenzione a non incappare in questi spoiler.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

A causa dei giorni scorsi particolarmente difficili, anche il team di Naughty Dog, come tutti gli appassionati del brand, sono stati colpiti duramente dalla diffusione dei pesantissimi spoiler della prossima avventura di Ellie e Joel. “The Last of Us Parte 2 sarà nelle vostre mani molto presto. Non importa quel che avete visto e sentito, l’esprerienza finale ne varrà la pena”, con questa frase si conclude l’ultimo messaggio pubblicato da Naughty Dog.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 uscirà il prossimo 19 maggio in esclusiva su PlayStation 4. Ci sarà ancora un pò da aspettare, ma almeno abbiamo una data di lancio meglio definita e questa volta definitiva. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni da parte di Naughty Dog riguardo gli spoiler che sono stati pubblicati di recente?