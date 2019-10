The Last of Us 2: “In Naugthy Dog lavorano dei Maghi”

la co-sceneggiatrice di The Last of Us 2 Halley Gross elogia in un'intervista gli sviluppatori di Naughty Dog con i quali ha lavorato al gioco.

Nel corso degli ultimi dieci anni Naughty Dog si è fatta riconoscere per la qualità e l’attenzione per tutti quei dettagli che hanno reso indimenticabili le loro produzioni. Il loro prossimo gioco The Last of Us 2 è già uno dei titoli più attesi del 2020 e che è riuscito a entusiasmare un gran numero di giocatori solo tramite i vari trailer rilasciati fin ora.

L’incredibile talento dello studio per quanto riguarda un tipo di narrazione d’impatto, che si va ad amalgamare con personaggi scritti in modo eccellente, è secondo la co-sceneggiatrice di The Last of Us 2 Halley Gross un’area in cui Naughty Dog continua a mostrare il suo tocco magico. In un’intervista all’interno del numero di dicembre dell’Official PlayStation Magazine la Gross ha dichiarato che “Questo è stato il lavoro più lungo di tutta la mia vita. Ogni giorno in cui lavoro ho l’opportunità di collaborare con designer, animatori, artisti e tecnici del suono che puntano a raggiungere l’obiettivo di creare il personaggio più profondo e complesso mai visto in un videogioco. Ognuno sfrutta le proprie capacità per contribuire al progetto e così assisti al lavoro di queste menti brillanti e pensi ‘Come diavolo funziona il tuo cervello?’ Maghi, sono dei maghi.”

Sulla base di tutto quel che sappiamo fino ad ora su The Last of Us 2 sembra che Naughty Dog abbia innalzato molto l’asticella sul piano generale. Non ci rimane che aspettare il lancio del gioco per scoprire se il proseguo della storia di Ellie e Joel potrà trovare posto nei cuori dei fan di Naughty Dog da tutto il mondo.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile dal 21 febbraio 2020 in esclusiva per PlayStation 4. Pensate anche voi che gli sviluppatori di Naughty Dog siano in possesso di incredibili abilità magiche? Diteci la vostra.