The Last of Us 2: ecco il nuovo incredibile trailer in italiano

The Last of Us 2 è stato il sorvegliato speciale di molti appassionati nell’ultimo periodo. L’opera di Naughty Dog è stata rimandata (e non per la prima volta), è stato al centro di un enorme leak e negli ultimi giorni la software house ha subito moltissime (e ingiustificate?) critiche da una parte della community. Sappiamo però che il gioco è ormai in gold, ovvero la versione per la stampa delle copie è pronta e non dovrebbero più esserci ritardi (almeno non per colpa dello sviluppo). Inoltre, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer: vediamolo insieme!

Il filmato si apre con Ellie e Joel che parlano: l’ex-protagonista dice a Ellie “So che vorresti che le cose siano diverse. Io vorrei lo fossero. Ma non lo sono.” A cosa fa riferimento l’uomo? Forse a un evento traumatico, come un attacco di un gruppo rivale a Jacksonville, luogo dove Ellie vive dopo il finale del primo gioco. La ragazza, come già avevamo intuito con i vecchi trailer e le vecchie informazioni, probabilmente partirà per vendicarsi contro queste persone.

Il trailer di The Last of Us 2 è dedicato alla storia del gioco, ma possiamo vedere anche qualche spiraglio di gameplay. Ci saranno scontri con i mutati dal fungo, ma il video si concentra sopratutto sugli esseri umani, che in questo capitolo saranno più interessanti (avranno un nome e si organizzeranno in modo più realistico quando ci danno la caccia). Possiamo vedere Ellie che esplora a cavallo, inoltre, e che crea un’arma con pezzi recuperati nel mondo di gioco: supponiamo che entrambe le meccaniche abbiamo ottenuto un’evoluzione rispetto a quanto visto nel primo capitolo, non solo a livello tecnico ma anche a livello ludico.

Diteci, cosa ne pensate del nuovo trailer di The Last of Us 2 condiviso da Naughty Dog? Dopo averlo visto avete ancora più voglia di mettere le mani sull’opera di Sony Interactive Entertainment, oppure non vedevate l’ora già da diverso tempo?