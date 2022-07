In questi giorni si è riacceso il dibattito sul prossimo The Last of Us Part 1, il nuovo rifacimento del classico di Naughty Dog uscito nove anni fa su PlayStation 3. Dopo un primo annuncio avvenuto nella serata del Summer Game Fest, molti appassionati hanno espresso diversi dubbi su questo remake. Ora, uno degli sviluppatori che ha lavorato a questo nuovo progetto ha voluto rassicurare i giocatori, sottolineando che tra la vecchia e la nuova versione del gioco non ci sarà alcun paragone.

A parlare di The Last of Us Part 1 è stato Jonathan Benainous, colui che in Naughty Dog ricopre il ruolo di Senior Environment Texture Artist. Le nuove dichiarazioni sul gioco di prossima uscita arrivano direttamente da Twitter, dove questo sviluppatore ha passato del tempo a rispondere alle domande e ai dubbi di alcuni utenti. Dopo aver accennato a un possibile periodo di lancio della versione PC del gioco, Benanious ha lanciato un altra rassicurazione per i fan.

In molti, infatti, sono dubbiosi sui cambiamenti di gameplay di questa nuova versione di The Last of Us, ma Jonathan ha voluto dichiarare quanto segue: “le persone si lamentano del gameplay guardando un video, ma nessuno ha ancora messo le mani sul gioco. Avendo giocato entrambi, non c’è confronto tra le versioni PS3 e PS5. E la possibilità di abbassarsi avrebbe semplicemente rotto il gameplay poiché originariamente il gioco non era stato creato in quel modo”.

People complain about gameplay by watching a video but nobody actually had their hand on the controller. Having played both, there is no comparison between PS3 & PS5.

And the prone, would have simply broken the gameplay and the combat space as it wasn't built this way originally. — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Questa è l’ennesima risposta che lo sviluppatore di Naughty Dog ha dato agli appassionati più curiosi, ma in questo periodo di attesa non si può fare altro che pazientare fino al lancio del titolo. Vi ricordiamo, a proposito, che The Last of Us Part 1 uscirà il prossimo 2 settembre in esclusiva su PlayStation 5, mentre su PC dovrebbe uscire qualchehttps://gamingbolt.com/the-last-of-us-part-1-on-ps5-doesnt-compare-to-ps3-release-developer tempo dopo.